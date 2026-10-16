பள்ளிகளுக்கு விளையாட்டு உபகரணம் வழங்கல்

UPDATED : அக் 16, 2026 12:05 AM
ADDED : அக் 16, 2026 12:02 AM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் உள்ள அரசு உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலைப் பள்ளிகளுக்கு விளையாட்டு உபகரண பொருட்கள் வழங்கப்பட்டது.
அரசுப் பள்ளி மாணவ, மாணவிகளின் விளையாட்டுத் திறனை ஊக்குவிக்கும் பொருட்டு மாவட்டத்தில் உள்ள அரசு பள்ளிகளுக்கு வழங்குவதற்காக வந்துள்ள விளையாட்டு உபகரண பொருட்கள் அரியபெருமானுார் மற்றும் உளுந்துார்பேட்டை அரசு பள்ளியில் வைக்கப்பட்டு மாவட்டத்தில் 146 அரசு உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலைப் பள்ளிகளுக்கு வழங்கப்படுகிறது.
இதில், ஸ்கிப்பிங் ரோப், ஷாட்புட், டிஸ்க், வாலிபால், எரிபந்து, பேஸ்கட்பால், கால்பந்து, கேரம் போர்டு, செஸ் போர்டு, சிலம்பம், டெனிகாய்ட், ஜாவ்லின் ஸ்டிக், பேட்பிட்டன் பால், ஹாக்கி ஸ்டிக் பல்வேறு வகையான விளையாட்டு உபகரண பொருட்கள் அந்தந்த பள்ளிகளின் உடற்கல்வி ஆசிரியர்களிடம் மாவட்ட உடற்கல்வி ஆய்வாளர் மோகன் செல்வம் மேற்பார்வையில் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.