/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/தாசில்தார் பொறுப்பேற்பு
UPDATED : நவ 14, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 13, 2026 05:46 PM
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உளுந்துார்பேட்டை: உளுந்துார்பேட்டை தாசில்தாரக பரந்தாமன் பொறுப்பேற்றார்.
உளுந்துார்பேட்டை தாசில்தாராக பணிபுரிந்த பாலசுப்ரமணியன். கள்ளக்குறிச்சி நிலம் எடுப்பு பிரிவு தாசில்தாராக இடம் மாற்றம் செய்யப்பட்டார். கள்ளக்குறிச்சி தேர்தல் பிரிவு தாசில்தாராக பணிபுரிந்த பரந்தாமன், உளுந்துார்பேட்டை தாசில்தாராக இடமாற்றம் செய்யப்பட்டு, நேற்று பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார். அவருக்கு வருவாய் துறையினர் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தனர்.