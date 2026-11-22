பயிர்க்கடன் தள்ளுபடியை புரிந்து வாய்ப்பை பயன்படுத்துங்கள்: விவசாயிகளுக்கு கூடுதல் பதிவாளர் வேண்டுகோள்
பயிர்க்கடன் தள்ளுபடியை புரிந்து வாய்ப்பை பயன்படுத்துங்கள்: விவசாயிகளுக்கு கூடுதல் பதிவாளர் வேண்டுகோள்
UPDATED : நவ 21, 2026 08:25 PM
ADDED : நவ 21, 2026 08:22 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களில் பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி பட்டியலை கூடுதல் பதிவாளர் ஆய்வு மேற்கொண்டு, விவசாயிகளுடன் கலந்துரையாடினார்.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் உள்ள 86 கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களிலும் பயிர்க்கடன் தள்ளுபடிக்கு தகுதி வாய்ந்த பயனாளிகள் பட்டியலை தயார் செய்யும் பணி நடக்கிறது. இந்த பணியை கூடுதல் பதிவாளர் சீனிவாசன் ஆய்வு செய்தார்.
தொடர்ந்து, உளுந்துார்பேட்டை கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தில் விவசாய பிரதிநிதிகளுடன் நடந்த கலந்தாய்வு கூட்டத்தில் அவர் பேசியதாவது:
விவசாயிகளின் கோரிக்கையை ஏற்று பயிர்க்கடன் தள்ளுபடிக்கான கால வரம்பு நீட்டித்திருப்பதுடன், பல்வேறு புதிய விதிமுறைகளை தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. அதன்படி, 2025ம் ஆண்டு மே 1 முதல் கடந்த மார்ச் 31 வரை பயிர்க்கடன் பெற்ற தகுதி வாய்ந்த அனைத்து வகை விவசாயிகளுக்கும், கடந்த ஜூன் 19ம் தேதிக்குள் கடன் தொகையை நிலுவையின்றி செலுத்திய விவசாயிகளுக்கும் 75 ஆயிரம் ரூபாய் வரை தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது.
மேலும், நவம்பர் 6ம் தேதிக்கு முன் தவணை தவறி, பகுதி தள்ளுபடி பெற்ற விவசாயிகளும், நவம்பர் 7 முதல் 30ம் தேதி வரை தவணை தேதி வரும் கடன்களுக்கு பகுதி தள்ளுபடி பெற்ற விவசாயிகளும் தங்களது கடனை 30ம் தேதிக்குள் நிலுவையின்றி செலுத்தினால், தள்ளுபடி தொகை 75 ஆயிரம் ரூபாய் விடுவிக்கப்படும். இந்த கடன்களுக்கான வட்டியை அரசே செலுத்தும்.
நவம்பர் 30ம் தேதிக்கு பின் தவணை காலம் வரும் விவசாயிகள் தங்களது கடனை உரிய தவணை தேதிக்குள் முழுவதுமாக செலுத்தும் பட்சத்தில் தள்ளுபடி தொகை விடுவிக்கப்படுவதுடன், வட்டியின்றி கடன் கணக்கு நேர் செய்யப்படும்.
இந்த விபரத்தை விவசாயிகள் தெளிவாக புரிந்து கொண்டு வாய்ப்பினை பயன்படுத்தி பயன்பெற வேண்டும்.
இவ்வாறு சீனிவாசன் பேசினார்.
களமருதுார், ஜி.அரியூர், கீழத்தாழனுார், கரடி, நரியந்தல் உட்பட பல்வேறு சங்கங்களில் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. மண்டல இணைப்பதிவாளர் முருகேசன், விழுப்புரம் மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கியின் இணைப்பதிவாளர் தயாளன், துணைப்பதிவாளர்கள் குறிஞ்சி மணவாளன், ரகு மற்றும் கூட்டுறவுத்துறை அலுவலர்கள், பணியாளர்கள் உடனிருந்தனர்.