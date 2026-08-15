/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/ போதைப் பொருள் ஒழிப்பு உறுதிமொழி ஏற்பு
ADDED : ஆக 14, 2026 03:30 PM
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திருக்கோவிலுார்: மணம்பூண்டி, விவேகானந்தா வித்யாலயா மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளியில் போதைப் பொருள் ஒழிப்பு உறுதிமொழியேற்பு நிகழ்ச்சி நடந்தது.
நிகழ்ச்சிக்கு, பள்ளி தாளாளர் முருகன் தலைமை தாங்கினார். சிறப்பு விருந்தினர் அரகண்டநல்லுார் இன்ஸ்பெக்டர் சங்கர் போதைப் பொருட்களால் ஏற்படும் தீமைகள் குறித்து மாணவர்களுக்கு எடுத்துக் கூறினார். தொடர்ந்து போதைப்பொருள் ஒழிப்பு உறுதிமொழியை மாணவர்களுடன் சேர்ந்து ஆசிரியர்கள், பள்ளி பணியாளர்கள், போலீசார் எடுத்துக் கொண்டனர். ஆசிரியர் சிவா நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை செய்திருந்தார். ஆசிரியர் சோமசுந்தரம் நன்றி கூறினார்.