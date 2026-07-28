/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/ கள்ளக்குறிச்சியில் தமிழிசை நிகழ்ச்சி
ADDED : ஜூலை 28, 2026 03:08 AM
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கள்ளக்குறிச்சி: தஞ்சாவூர் மண்டலக் கலை பண்பாட்டு மையம் சார்பில், கள்ளக்குறிச்சி சிவன் கோவிலில் தமிழிசை விழா நடந்தது.
விழாவிற்கு, தஞ்சாவூர் மண்டலக் கலை பண்பாட்டு மைய உதவி இயக்குநர் ராஜாராமன் தலைமை தாங்கி துவக்கி வைத்தார்.
கள்ளக்குறிச்சி ஜவகர் சிறுவர் மன்ற திட்ட அலுவலர் கவுதம் வரவேற்றார்.
விழாவில் பரதநாட்டியம், இன்னிசை தென்றல், மிருதங்கம், வயலின், புல் லாங்குழல், மோர்சிங் இசை மற்றும் மாணவர்களின் கலை நிகழ்ச்சி நடந்தது.
நிகழ்ச்சி ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் மாரியாப்பிள்ளை, சூர்யா, அரவிந்த், செல்வம், வடிவேல் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.