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/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/﻿ தமிழக ஆரம்ப பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டணி 28ம் தேதி மாநிலம் தழுவிய போராட்டம்

﻿ தமிழக ஆரம்ப பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டணி 28ம் தேதி மாநிலம் தழுவிய போராட்டம்

﻿ தமிழக ஆரம்ப பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டணி 28ம் தேதி மாநிலம் தழுவிய போராட்டம்

ADDED : ஜூலை 27, 2026 03:51 AM

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ADDED : ஜூலை 27, 2026 03:51 AM

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திருக்கோவிலுார்: தமிழக ஆரம்பப் பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டணி சார்பில் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி வரும் 28ம் தேதி மாநிலம் தழுவிய அளவில் போராட்டம் நடைபெறும் என மாநில பொதுச் செயலாளர் தாஸ் தெரிவித்தார்.

தமிழக ஆரம்பப் பள்ளி ஆசிரியர் கூட்டணியின், நிர்வாகிகள் தேர்தலில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கான பாராட்டு விழா திருக்கோவிலுாரில் நடந்தது.

இதில் பங்கேற்ற மாநில பொதுச் செயலாளர் தாஸ் நிருபர்களிடம் கூறுகையில், 'மருத்துவ படிப்பிற்கான நீட் தேர்வு கிராமப்புற மாணவர்களின் மருத்துவ கனவை சிதைக்கும் வகையில் உள்ளது.

எனவே, நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய வேண்டும். இக்கோரிக்கையை வலியுறுத்தி மாணவர்கள் நடத்தி வரும் போராட்டத்திற்கு ஆசிரியர்களின் பங்களிப்பு எப்போதும் உண்டு.

கல்வியை மாநில பட்டியலுக்கு கொண்டு வர வேண்டும். 2010ம் ஆண்டிற்கு முன்பு பணியாற்றிய ஆசிரியர்களுக்கு டெட் தேர்வில் இருந்து விலக்கு அளிக்க வேண்டும்.

தற்போது நடைபெற்ற டெட் தேர்விற்கு வெயிட்டேஜ் மதிப்பெண் வழங்க வேண்டும்.

நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ள தலைமை ஆசிரியர் பதவி உயர்வை உடனடியாக வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி வரும் 28ம் தேதி தமிழகம் முழுவதும் வட்டார கல்வி அலுவலகம் முன்பாக கவன ஈர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறும்' என்றார்.

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