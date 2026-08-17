டாஸ்மாக் கடைகள் வரும் 15ல் மூட உத்தரவு  

ADDED : ஆக 13, 2026 04:21 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் சுதந்திர விழா தினத்தன்று அனைத்து டாஸ்மாக் கடைகளும் மூட வேண்டும் என கலெக்டர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
கள்ளக்குறிச்சி கலெக்டர் பத்மஜா விடுத்துள்ள செய்திக்குறிப்பு :
சுதந்திர தினத்தன்று (ஆக., 15ம் தேதி) கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் தமிழ்நாடு மாநில வாணிப கழக கட்டுப்பாட்டில் இயங்கும் அனைத்து டாஸ்மாக் கடைகள், தனியார் பார்கள் மற்றும் நட்சத்திர அந்தஸ்து ஹோட்டலில் உள்ள மதுபானக்கூடங்கள் மூட வேண்டும்.
இந்த உத்தரவை மீறி மதுபாட்டில்கள் விற்பனை செய்யும் பட்சத்தில் சம்மந்தப்பட்ட டாஸ்மாக் கடை மேற்பார்வையாளர்கள், விற்பனையாளர்கள் மீது உரிய குற்றவியல் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும். அதேபோல் தனியார் பார்கள் செயல்பட்டால் பார் உரிமம் ரத்து செய்வதுடன், அதன் உரிமையாளர்கள் மீது குற்றவியல் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.