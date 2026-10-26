மழை பாதிப்பு குறித்த தகவல் தெரிவிக்க தொலைபேசி எண் வெளியீடு
மழை பாதிப்பு குறித்த தகவல் தெரிவிக்க தொலைபேசி எண் வெளியீடு
UPDATED : அக் 18, 2026 04:51 PM
ADDED : அக் 18, 2026 04:49 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி கலெக்டர் அலுவலகத்தில் மழை பாதிப்புகள் குறித்த தகவல்களை தெரிவிக்க தொலை பேசி எண் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கலெக்டர் பத்மஜா செய்திக்குறிப்பு:
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை காலங்களில் தாழ்வான பகுதிகளில் உள்ள கிராமங்களைத் தொடர்ந்து கண்காணிக்கவும், ஜெனரேட்டர், ஜே.சி.பி., மரம் அறுக்கும் இயந்திரங்கள் போன்ற பல்வேறு உபகரணங்கள் தயார் நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டும்.
ஆர்.டி.ஒ., மற்றும் தாலுகா அலுவலகங்களில் கட்டுப்பாட்டு அறைகள் துவங்கி 24 மணிநேரமும் சுழற்சி முறையில் அலுவலர்களை நியமித்து மழை பாதிப்பு விபரங்கள் குறித்து உடனுக்குடன் நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
இதேபோல் கள்ளக்குறிச்சி கலெக்டர் அலுவலகத்தில் பேரிடர் மேலாண்மைப் பிரிவில் கட்டுப்பாட்டு அறை எண். 04151–228801 மற்றும் கட்டணமில்லா தொலை பேசி எண் 1077 ஆகியவற்றில் தொடர்பு கொண்டு மழை பாதிப்பு விபரங்களை பொதுமக்கள் தெரிவிக்கலாம்.
தாலுகா அலுவலகங்களில் கள்ளக்குறிச்சி 04151–222449, சின்னசேலம் 04151–257400, சங்கராபுரம் 04151–235329, வாணாபுரம் 04151–242243, திருக்கோவிலுார் 04153–252316, உளுந்துார்பேட்டை 04149–222255 ஆகிய எண்களில் தொடர்பு கொண்டு பாதிப்புகளை தெரிவிக்கலாம்.
வரும் 22ம் தேதி வரை மழையளவு அதிகமாக இருக்கும் என இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. பொதுமக்கள் கால்நடைகளை மின் கம்பங்களில் கட்டுவதைத் தவிர்க்க வேண்டும்.
மழைக்காலங்களில் அனைத்து இறை அலுவலர்களும் இணைந்து செயல்படும் வட்ட அளவில் 7 துணை ஆட்சியர்கள் மற்றும் குறுவட்ட அளவில் 25 மண்டல அலுவலர்களும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
பொதுமக்களிடமிருந்து வரப்பெறும் வடகிழக்கு பருவமழை தொடர்பான சேத விபரங்கள் குறித்து உடனுக்குடன் உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.
இவ்வாறு செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.