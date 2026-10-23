ரிஷிவந்தியத்தில் தற்காலிக பி.டி.ஓ., அலுவலகம் திறப்பு: இரண்டு முறை நடந்த நிகழ்ச்சியால் பரபரப்பு
ரிஷிவந்தியத்தில் தற்காலிக பி.டி.ஓ., அலுவலகம் திறப்பு: இரண்டு முறை நடந்த நிகழ்ச்சியால் பரபரப்பு
ADDED : அக் 21, 2026 05:47 PM
ரிஷிவந்தியம்: ரிஷிவந்தியத்தில் நடந்த தற்காலிக பி.டி.ஓ., அலுவலக திறப்பு விழாவில் தி.மு.க., எம்.எல்.ஏ., குத்து விளக்கேற்றி புறப்பட்டு சென்றதையடுத்து, த.வெ.க., மாவட்ட செயலாளர் தனியாக குத்து விளக்கேற்றிய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
ரிஷிவந்தியம் ஒன்றியம் 60 ஊராட்சிகளையும், 160 குக்கிராமங்களையும் கொண்டிருந்தது. இங்கு 60 ஊராட்சி தலைவர், 25 ஒன்றிய கவுன்சிலர், 3 மாவட்ட கவுன்சிலர் மற்றும் 444 கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் உள்ளிட்ட உள்ளாட்சி பதவியிடங்கள் இருந்தது. ரிஷிவந்தியம் ஒன்றியத்திற்கான பி.டி.ஓ., அலுவலகம் பகண்டைகூட்ரோட்டில் இயங்கியது. பெரும்பாலான கிராமப்புறங்களை உள்ளடக்கிய பகுதி என்பதால் எல்லைப்பகுதியில் வசிக்கும் மக்கள் பி.டி.ஓ., அலுவலகத்திற்கு சென்று வர சிரமப்பட்டனர். இதனால், ரிஷிவந்தியம் ஒன்றியத்தை இரண்டாக பிரிக்க வேண்டுமென அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்ததுடன், பல கட்ட போராட்டங்களில் ஈடுபட்டனர்.
இதையடுத்து, கடந்த சில வருடங்களுக்கு முன் நடந்த கருத்து கேட்பு கூட்டத்தில், 22 ஊராட்சிகளுடன் புதிய ஒன்றியம் பிரிக்கலாம் என முடிவு செய்யப்பட்டது. இந்நிலையில், கடந்த தி.மு.க., ஆட்சியில் ஜன., 2ம் தேதி ரிஷிவந்தியம் ஒன்றியத்தை இரண்டாக பிரித்து அரசாணை வெளியிடப்பட்டது. அதில், வாணாபுரம் ஒன்றியத்தில் 38 ஊராட்சிகளும், ரிஷிவந்தியம் ஒன்றியத்தில் 22 ஊராட்சிகளையும் கொண்டு புதிய ஒன்றியம் பிரிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், புதிய பி.டி.ஓ., அலுவலகம் கட்ட ரூ.6.50 கோடி நிதி ஒதுக்கியுள்ளதாகவும் கூறப்பட்டிருந்தது. கடந்த 19ம் தேதி உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகளின் பதவிக்காலம் நிறைவடைந்து, சிறப்பு அதிகாரிகளின் பதவிக்காலம் அமலுக்கு கொண்டு வரப்பட்டது.
இந்நிலையில், ரிஷிவந்தியத்தில் தற்காலிக பி.டி.ஓ., அலுவலகம் திறப்பு விழா நேற்று நடந்தது. தொகுதி எம்.எல்.ஏ., வசந்தம் கார்த்திகேயன் ரிப்பன் வெட்டி திறந்து வைத்து, குத்து விளக்கேற்றினார். நிகழ்ச்சியில் உளுந்துார்பேட்டை எம்.எல்.ஏ., வசந்தவேல், பி.டி.ஓ., சவரிராஜன், தி.மு.க., ஒன்றிய செயலாளர்கள் பெருமாள், பாரதிதாசன், துரைமுருகன், அசோக்குமார், கிருஷ்ணமூர்த்தி, அய்யனார், ராஜேந்திரன், சத்தியமூர்த்தி, ராஜவேல், முன்னாள் ஒன்றிய சேர்மன் வடிவுக்கரசி சாமிசுப்ரமணியன், பொதுக்குழு உறுப்பினர் ராஜி, மாவட்ட துணை சேர்மன் அண்ணாதுரை, நிர்வாகி செல்வகுமார், தே.மு.தி.க., மாவட்ட செயலாளர் கருணாகரன், அ.தி.மு.க., ஒன்றிய செயலாளர் அருணகிரி உட்பட பல்வேறு கட்சிகளை சேர்ந்த நிர்வாகிகள், முன்னாள் கவுன்சிலர்கள், முன்னாள் ஊராட்சி தலைவர்கள் உடனிருந்தனர்.
புதிதாக துவங்கப்பட்டுள்ள ரிஷிவந்தியம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் அந்தியூர், அவிரியூர், கீழ்ப்பாடி, குன்னியூர், லா. கூடலூர், மண்டகப்பாடி, மேலப்பழங்கூர், முட்டியம், முனிவாழை, நுாரோலை, பழையசிறுவங்கூர், பள்ளிப்பட்டு, பாசார், பாவந்துார், பேரால், பிரிவிடையாம்பட்டு, ரிஷிவந்தியம், சாத்தபுத்துார், சித்தால், சூளாங்குறிச்சி, வெங்கலம், வேளானந்தல் ஆகிய 22 ஊராட்சிகள் உள்ளன. இங்கு 22 ஊராட்சி தலைவர்கள் மற்றும், 156 கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் பதவியிடங்கள் உள்ளது. ஒன்றிய கவுன்சிலர், மாவட்ட கவுன்சிலர் பதவிக்கு ஒன்றியம் மறுவரையறை செய்து எண்ணிக்கை நிர்ணயிக்கப்படும்.