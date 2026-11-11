தச்சூர் – விளம்பார் சாலை படுமோசம் வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதி
தச்சூர் – விளம்பார் சாலை படுமோசம் வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதி
UPDATED : நவ 10, 2026 10:35 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:31 AM
கள்ளக்குறிச்சி: தச்சூர் – விளம்பார் சாலையில் பல இடங்களில் குண்டும், குழியுமாக இருப்பதால் வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் கிராம மக்கள் கடும் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர்.
கள்ளக்குறிச்சி அடுத்த தச்சூர் – விளம்பார் சாலை வழியாக நாள்தோறும் பல்வேறு கிராமங்களைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள் சென்று வருகின்றனர். அதேபோல், கிராமப் புறங்களுக்கு செல்லக்கூடிய பள்ளி, கல்லுாரி வாகனங்கள் மற்றும் அரசு, தனியார் பஸ்கள் அவ்வப்போது சென்று வருகிறது.
நாள்தோறும் நுாற்றுக்கும் மேற்பட்ட வாகனங்கள் இந்த சாலை வழியாக செல்கின்றன. இந்த தார்சாலை ஆங்காங்கே பல இடங்களில் பெயர்ந்து குண்டும், குழியுமாக உள்ளது.
இதனால், அவ்வழியாக செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர். அதேபோல் கரும்பு, மக்காசோளம், மரவள்ளி உள்ளிட்ட விவசாய விளை பொருட்களை அறுவடை செய்து ஏற்றிச் செல்லும் விவசாயிகளும் அவதிக்குள்ளாகின்றனர்.
மழை பெய்தால் குண்டும் குழியுமான சாலையில் மழை நீர் தேங்கி நிற்பதால் இரவு நேரங்களில் இரு சக்கர வாகனங்களில் வருவோர் விழுந்து விபத்துக்குள்ளாகின்றனர்.
எனவே, கிராம மக்கள் அதிகளவில் பயன்படுத்தி வரும் தச்சூர் – விளம்பார் சாலையை சீரமைக்க அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.