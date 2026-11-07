குறைகேட்புக் கூட்டத்தில் 752 மனுக்கள் குவிந்தன

UPDATED : நவ 02, 2026 05:41 PM
ADDED : நவ 02, 2026 05:37 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நடந்த பொதுமக்கள் குறைகேட்புக் கூட்டத்தில் 752 மனுக்கள் பெறப்பட்டது.
கள்ளக்குறிச்சியில் கலெக்டர் பத்மஜா தலைமையில் பொதுமக்கள் குறைகேட்புக் கூட்டம் நடந்தது. கூட்டத்தில், பட்டா மாற்றம், இலவச வீட்டு மனைப் பட்டா, நிலம் அளவீடு, சாலை அமைத்தல், ஏரி துார்வாருதல், குடிநீர் வசதி ஏற்படுத்தி தருதல், தெரு மின்விளக்கு அமைத்தல், முதியோர் உதவி தொகை கோருதல் என்பது உட்பட பல்வேறு துறை சார்ந்த 752 மனுக்கள் பொதுமக்களிடமிருந்த பெறப்பட்டது.
மனுக்கள் மீது உரிய விசாரணை மேற்கொண்டு தீர்வு காணுமாறு சம்மந்தப்பட்ட துறை அலுவலர்களுக்கு கலெக்டர் அறிவுறுத்தினார்.
டி.ஆர்.ஓ., ஜீவா, மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை இயக்குநர் ரமேஷ்குமார், திருக்கோவிலுார் சப் கலெக்டர் கார்த்திக்ராஜா, மகளிர் திட்ட இயக்குநர் லலிதா, ஆர்.டி.ஓ., முருகன், சமூக பாதுகாப்பு திட்ட தனித்துணை ஆட்சியர் சுமதி உட்பட பல்வேறு துறை சார்ந்த அலுவலர்கள் உடனிருந்தனர்.