தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/ சிறுமியை பலாத்காரம் செய்தவர் குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தில் கைது  

சிறுமியை பலாத்காரம் செய்தவர் குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தில் கைது  

சிறுமியை பலாத்காரம் செய்தவர் குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தில் கைது  

ADDED : ஆக 13, 2026 08:52 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஆக 13, 2026 08:52 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி அருகே 6 வயது சிறுமியை பாலியல் பலாத்காரம் செய்த கூலித்தொழிலாளி குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தின் கைது செய்யப்பட்டார்.

கள்ளக்குறிச்சி அடுத்த நல்லாத்துார் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் அபிமன்னன் மகன் அய்யப்பன்,35; கூலித்தொழிலாளி. கடந்த ஜூலை மாதம் 14ம் தேதி டி.வி., பார்ப்பதற்காக வீட்டிற்கு வந்த 6 வயது சிறுமியை அய்யப்பன் பாலியல் பலாத்காரம் செய்தார். இதையடுத்து, கள்ளக்குறிச்சி அனைத்து மகளிர் போலீசார் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிந்து அய்யப்பனை கைது செய்தனர். இவரது நடவடிக்கையை கட்டுப்படுத்தும் பொருட்டு, எஸ்.பி., ஷஹ்னாஸ் பரிந்துரையின் பேரில் அய்யப்பனை குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்ய கலெக்டர் பத்மஜா உத்தரவிட்டார். அதன்பேரில் போலீசார் அய்யப்பனை கடலுார் மத்திய சிறையில் அடைத்து, குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தில் கைது செய்ததற்கான உத்தரவு நகலை வழங்கினர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us