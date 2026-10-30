நாளைய மின்தடை: கள்ளக்குறிச்சி

ADDED : அக் 30, 2026 12:48 AM
திருக்கோவிலுார் துணை மின்நிலையத்தில் பராமரிப்பு பணி:
காலை 9:00 மணி முதல்
மதியம் 2:00 மணி வரை
திருக்கோவிலுார், குலதீபமங்கலம், கொளப்பாக்கம், வேலாகுளம், சடக்கட்டி, அத்திப்பாக்கம், நெடுங்கம்பட்டு, கொழுந்திராம்பட்டு, மண்டபம், வீரபாண்டி, தகடி, பூமாரி, முடியனுர், துறிஞ்சிப்பட்டு, திருப்பாலபந்தல், மாடாம்பூண்டி, கோளப்பாறை, கீழத்தாழனுார், மேலத்தாழனுார், செட்டித்தாங்கல், நாயனுார், ஜி.அரியூர், செங்கனாங்கொல்லை, துலாம்பூண்டி, தானம், பல்லவாடி, பழங்கூர், ஆவிகொளப்பாக்கம், முதலுார் , வடமருதுார், எல்ராம்பட்டு, ஆதிச்சனுார், குன்னத்துார், வில்லிவலம், கொடியூர், அரகண்டநல்லுார், மணம்பூண்டி, அந்திலி, வேங்கூர், மேமாளூர், கச்சிக்குச்சான், டி.தேவனுார், ஆவியூர், வடக்குநெமிலி, அத்தண்டம் மருதுார், வடமலையனுார், அருங்குறிக்கை, வீரட்டகரம், கோட்டமருதுார், டி.கொணலவாடி பகுதிகளில் மின் நிறுத்தம் செய்யப்படுகிறது.