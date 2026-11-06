சாத்தனுார் அணை 50 சதவீதம் நிரம்பியது

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ADDED : நவ 05, 2026 03:32 PM
திருக்கோவிலுார்: கள்ளக்குறிச்சி, விழுப்புரம், கடலுார் மாவட்ட விவசாயிகளின் உயிர்நாடியாக இருக்கும் சாத்தனுார் அணை பாதி அளவு நிரம்பி 100 அடியை கடந்துள்ளது.
கள்ளக்குறிச்சி, விழுப்புரம், கடலுார் மாவட்ட விவசாயிகளின் உயிர்நாடியாக இருப்பது சாத்தனுார் அணை. தென்பெண்ணை ஆற்றின் குறுக்கே இருக்கும் இந்த அணை நிரம்பினால் 3 மாவட்ட விவசாயிகள் பயனடைவர்.
முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த அணை பெரும்பாலும் தென்மேற்கு பருவமழை காலத்திலேயே நிரம்பி விடும். ஆனால் இந்த ஆண்டு அணையின் நீர் பிடிப்பு பகுதிகளில் குறிப்பாக தென்பெண்ணையாற்றின் நீர் பிடிப்பு பகுதிகளான பெங்களூரு, நந்திதுர்கா மலைப்பகுதிகளில் போதிய மழை இல்லாததால் அணைக்கான நீர்வரத்து குறைந்தது.
வடகிழக்கு பருவமழை தற்போது தீவிரமடைந்திருக்கும் நிலையில், தென்பெண்ணை ஆற்றின் நீர் பிடிப்பு பகுதிகளில் மழை பெய்து வருவதால் அணைக்கான நீர் வரத்து துவங்கியுள்ளது.
நேற்று காலை நிலவரப்படி 119 அடி, 7,321 மில்லியன் கன அடி கொள்ளளவு கொண்ட அணையில், 100.20 அடி 3,784 மில்லியன் கன அடி நீர் உள்ளது. அணைக்கு வினாடிக்கு 174 கன அடி நீர் வந்து கொண்டிருக்கிறது. அணை 51.69 சதவீதம், பாதியளவு நிரம்பியுள்ளது.
கெலவரப்பள்ளி அணை நிரம்பி கே.ஆர்.பி., அணைக்கு தண்ணீர் வந்து கொண்டிருக்கும் நிலையில், கே.ஆர்.பி., அணையில் இருந்து திறக்கப்படும் தண்ணீர் மற்றும் சாத்தனுார் அணையின் நீர் பிடிப்பு பகுதிகளில் பெய்து வரும் மழை நீரும் சேர்ந்து வரும் நாட்களில் அணைக்கான நீர்வரத்து மேலும் அதிகரித்து, அணை வேகமாக நிரம்பும் என்ற நம்பிக்கையுடன் உள்ளனர் தென்பெண்ணை ஆற்றுப் பாசன விவசாயிகள்.