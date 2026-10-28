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விவசாய உபகரண பொருட்கள் திருட்டு

விவசாய உபகரண பொருட்கள் திருட்டு

ADDED : அக் 25, 2026 08:29 PM

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ADDED : அக் 25, 2026 08:29 PM

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கள்ளக்குறிச்சி: விளம்பாரில் விளைநிலத்தில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த டிராக்டர், ரொட்டவேட்டர், கலப்பை திருடு போனது குறித்த போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.

கள்ளக்குறிச்சி அடுத்த விளம்பார் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் மணிகண்டன், 41; விவசாயி. இவர், கடந்த 23ம் தேதி மாலை தனது விளை நிலத்திற்கு அருகே டிராக்டர், ரொட்டவேட்டர் மற்றும் கலப்பை ஆகியவற்றை நிறுத்தி விட்டு வீட்டிற்கு சென்றுள்ளார்.

நேற்று (அக்.,24) காலை வந்து பார்த்தபோது டிராக்டர், ரொட்டவேட்டர் மற்றும் கலப்பை திருடு போனது தெரியவந்தது.

இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் கள்ளக்குறிச்சி போலீசார் வழக்குப்பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.

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