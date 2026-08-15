கங்காதீஸ்வரர் கோவிலில் தேய்பிறை அஷ்டமி பூஜை

/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/ கங்காதீஸ்வரர் கோவிலில் தேய்பிறை அஷ்டமி பூஜை
ADDED : ஆக 14, 2026 07:34 PM
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சின்னசேலம்: சின்னசேலம் கங்காதீஸ்வரர் கோவிலில் தேய்பிறை அஷ்டமி பைரவர் பூஜை நடந்தது.
சின்னசேலத்தில் பிரசித்தி பெற்ற ருத்ராட்ச மாலைகளால் கர்ப்பகிரகம் அமைக்கப்பட்டுள்ள கங்காதீஸ்வரர் கோவிலில் தேய்பிறை அஷ்டமியையொட்டி 3 கலசங்கள் வைத்து வேள்வி பூஜைகள் நடந்தது. 16 வகையான திரவியங்களால் அபிஷேகம் செய்து சுவாமிக்கு வெள்ளிக் கவசங்கள் அணிவித்து, சிறப்பு அலங்காரம் செய்து மகா தீபாராதனை நடந்தது. வழிபாட்டினை கோவில் அர்ச்சகர் கணேசன் செய்து வைத்தார். திராளான பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.