ஓடும் லாரி கண்டெய்னர் பூட்டை உடைத்து 10 லேப்டாப்கள் திருட்டு: கள்ளக்குறிச்சி அருகே துணிகரம்
ஓடும் லாரி கண்டெய்னர் பூட்டை உடைத்து 10 லேப்டாப்கள் திருட்டு: கள்ளக்குறிச்சி அருகே துணிகரம்
UPDATED : ஆக 08, 2026 10:26 PM
ADDED : ஆக 08, 2026 10:12 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி அருகே கூரியர் லோடுவேன் கண்டெய்னரின் பூட்டை உடைத்து அதிலிருந்து 10 லேப்டாப்கள் திருடப்பட்ட சம்பவம் இப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. சென்னையில் இருந்து தனியார் கூரியர் நிறுவனம் மூலம், செல்போன்கள், லேப்டாப்கள், டி.வி.க்கள், கார் மற்றும் பைக் உதிரி பாகங்கள் ஆகியவற்றை கண்டெய்னருடன் கூடிய லோடுவேனில் கொச்சிக்கு அனுப்பினர்.
லாரியை திண்டுக்கல்லை சேர்ந்த கோட்டை பெருமாள் மகன் தங்கராசு,26; ஓட்டி சென்றார். இந்த மினிலாரி நேற்று முன்தினம் நள்ளிரவு 12:00 மணியளவில் கள்ளக்குறிச்சி அடுத்த மாடூர் டோல்கேட்டை கடந்து சென்றபோது, கண்டெய்னரின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டுள்ளதை, சென்சாரின் மூலம் அறிந்த லோடுவேன் உரிமையாளர், டிரைவர் தங்கராசுவுக்கு தகவல் அளித்தார். தச்சூர் அருகே சென்ற லோடுவேனை நிறுத்தி பார்த்தபோது, கண்டெய்னரின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டு, உள்ளே இருந்த பொருட்கள் சிதறிக்கிடப்பது தெரிய வந்தது. உடன் லோடுவேனை டிரைவர் தங்கராசு கள்ளக்குறிச்சி போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு எடுத்து சென்றார்.
அங்கு போலீசார் நடத்திய ஆய்வில் கண்டெய்னரில் இருந்த 10 லேப்டாப்கள் திருடுபோனது தெரிய வந்தது. ஓடும் வாகனத்தில் இருந்து லேப்டாப் திருடப்பட்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. மாடூர் டோல்கேட்டை கடக்கும்போது, மர்மநபர்கள் லோடுவேனில் ஏறி இந்த திருட்டு சம்பவத்தை செய்திருக்கலாம் என போலீசார் சந்தேகத்தின்பேரில் கள்ளக்குறிச்சி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.