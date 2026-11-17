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வீரட்டானேஸ்வரர் கோவிலில் சுப்ரமணியருக்கு திருக்கல்யாணம்
வீரட்டானேஸ்வரர் கோவிலில் சுப்ரமணியருக்கு திருக்கல்யாணம்
UPDATED : நவ 17, 2026 03:56 AM
ADDED : நவ 16, 2026 08:58 PM
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திருக்கோவிலூர்: கீழையூர் வீரட்டானேஸ்வரர் கோவிலில் கந்தசஷ்டி விழாவில் சுவாமிக்கு திருக்கல்யாண வைபவம் நடந்தது.
கீழையூர், வீரட்டானேஸ்வரர் கோவிலில் கந்த சஷ்டி விழாவின் நிறைவாக, நேற்று (நவ.,15) காலை விக்னேஷ்வர பூஜை, யாகசாலை பூஜை, பூர்ணாகுதி, கடம் புறப்பாடாகி மூலவர் வள்ளி தேவசேனா சமேத சுப்பிரமணியர்க்கு மகா அபிஷேகம், அலங்காரம் நடந்தது.
மதியம் சிவானந்தவள்ளி சன்னதியில், சூரசம்கார நிகழ்ச்சிக்காக அம்பாளிடம் இருந்து சக்திவேல் பெறப்பட்டு சுப்பிரமணியரிடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டு, மாலையில் உற்சவர் வள்ளி தேவசேனா சமேத சுப்பிரமணியர் சூரபத்மனை வதம் செய்யும் வைபவம் நடந்தது.
தொடர்ந்து, இன்று (நவ.,16) மாலை வள்ளி தேவசேனா சமேத சுப்பிரமணியர்க்கு திருக்கல்யாண வைபவம் நடந்தது. இதில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர்.