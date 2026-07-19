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﻿ திருக்கோவிலுார் பண்பாட்டுக் கழகத்தின் கபிலர் விழா துவக்கம்

﻿ திருக்கோவிலுார் பண்பாட்டுக் கழகத்தின் கபிலர் விழா துவக்கம்

ADDED : ஜூலை 18, 2026 08:08 PM

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ADDED : ஜூலை 18, 2026 08:08 PM

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திருக்கோவிலுார்: திருக்கோவிலுார் பண்பாட்டுக் கழகத்தின் 49ம் ஆண்டு கபிலர் விழா ஜீயர் தேகளீச ராமானுஜாச்சாரியார் சுவாமிகள் ஆசிய உரையுடன் துவங்கியது.

திருக்கோவிலுார் பண்பாட்டுக் கழகத்தின் 49ம் ஆண்டு கபிலர் விழா, திருக்கோவிலுார் சுப்ரமணிய மகாலில் நேற்று முன்தினம் காலை கபிலர் குன்று வழிபாட்டுடன் துவங்கியது. ஜீயர் ஸ்ரீ தேகளீச ராமானுஜாச்சாரியார் சுவாமிகள் ஆசியுரை வழங்கி விழாவை துவக்கி வைத்தார். தொடர்ந்து முனைவர் சற்குணம், 'வில்லவர் கோன் சொல்லமுதம்' தலைப்பிலும், சுந்தர அருணகிரி 'அவதார புருஷன்' என தலைப்பில் உரை நிகழ்த்தினர்.

தொடர்ந்து அருளாளர்களின் சிறப்புகள் குறித்து தமிழறிஞர்கள் உரையாற்றினர். மாலை 6:00 மணிக்கு சிலப்பதிகார நாட்டிய அரங்கம் தொழிலதிபர் கார்த்திகேயன் தலைமையில், தஞ்சாவூர் தமிழ் பல்கலைக்கழக தமிழ்ப் பண்பாட்டு மையத்தின் இசைத்துறை இயக்குனர் கற்பகம் குழுவினர் பங்கேற்ற சிலப்பதிகார நாட்டிய அரங்கம் நடந்தது. மூன்று நாட்கள் நடைபெறும் இவ்விழா நாளை இரவுடன் நிறைவுபெறுகிறது.

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