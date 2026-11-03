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மாவட்ட அளவில் திருக்கோவிலுார் சிறந்த காவல் நிலையமாக தேர்வு

மாவட்ட அளவில் திருக்கோவிலுார் சிறந்த காவல் நிலையமாக தேர்வு

UPDATED : நவ 02, 2026 03:27 PM

ADDED : நவ 02, 2026 03:24 PM

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UPDATED : நவ 02, 2026 03:27 PM ADDED : நவ 02, 2026 03:24 PM

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திருக்கோவிலுார்: கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் சிறந்த காவல் நிலையமாக திருக்கோவிலுார் காவல் நிலையம் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது.

வடக்கு மண்டலத்தில், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட அளவில் சிறந்த காவல் நிலையமாக திருக்கோவிலுார் காவல் நிலையம் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. குற்றப்பதிவு, குற்றத்தை கண்டறிவது, தண்டனை பெற்றுத் தருவது என காவல் நிலையங்கள் வாரியாக அதன் செயல்பாடுகளை ஆய்வு செய்யப்பட்டது.

அதன் அடிப்படையில் திருக்கோவிலுார் காவல் நிலையம் சிறந்த காவல் நிலையமாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது.

இதற்கான சான்றிதழை கள்ளக்குறிச்சி எஸ்.பி., ஷஹ்னாஸ் திருக்கோவிலுார் இன்ஸ்பெக்டர் அன்பழகனிடம் வழங்கினார். டி.எஸ்.பி., பார்த்திபன் உடனிருந்தார்.

மாவட்டத்தில் சிறந்த காவல் நிலையமாக தேர்வு செய்யப்பட்டதற்கு அதிகாரிகள் வாழ்த்து தெரிவித்தனர்.

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