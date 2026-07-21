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திருக்கோவிலுார் அணைக்கட்டு: விழுப்புரம் கலெக்டர் ஆய்வு

திருக்கோவிலுார் அணைக்கட்டு: விழுப்புரம் கலெக்டர் ஆய்வு

UPDATED : ஜூலை 21, 2026 07:02 PM

ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:22 PM

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UPDATED : ஜூலை 21, 2026 07:02 PM ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:22 PM

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திருக்கோவிலுார்: திருக்கோவிலுார் அணைக்கட்டு புனரமைக்கும் பணியை கலெக்டர் ஷேக் அப்துல் ரஹ்மான் ஆய்வு செய்தார்.

தென்பெண்ணை ஆற்றின் குறுக்கே உள்ள திருக்கோவிலுார் அணைக்கட்டு பெஞ்சல் புயல் வெள்ளத்தில் பெருத்த சேதம் அடைந்தது. தற்பொழுது அணையை ரூ. 130 கோடி மதிப்பில் மேம்படுத்தி, புதுப்பிக்கும் பணி நடந்து வருகிறது. அணைக்கட்டு இடதுபுறம் 150 மீட்டர் நீளத்திற்கு அகலப்படுத்தி, இருபுறமும் கரைகளை பலப்படுத்தி மேம்படுத்தும் பணிகள் நடந்து வருகிறது.

இதன் மூலம் விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த 25 ஆயிரம் ஏக்கர் விவசாய நிலங்கள் பாசன வசதி பெரும். எனவே மிகவும் அத்தியாவசிய திட்ட பணியாக கருதப்படும் இதனை விரைவில் முடித்து, பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரும் வகையில் விழுப்புரம் கலெக்டர் ஷேக் அப்துல் ரஹ்மான் நேரில் ஆய்வு செய்து பணியை தரமாகவும், விரைந்து முடிக்க நீர்வளத்துறை பொறியாளர்களை அறிவுறுத்தினார். ஆய்வின்போது, நீர்வளத்துறை செயற்பொறியாளர் அருணகிரி, உதவி செயற்பொறியாளர் விக்னேஷ் மற்றும் வருவாய்த்துறை, நீர்வளத்துறை அதிகாரிகள் உடன் இருந்தனர்.

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