திருக்கோவிலுார் ரோட்டரி கிளப் நிர்வாகிகள் பதவியேற்பு விழா
திருக்கோவிலுார் ரோட்டரி கிளப் நிர்வாகிகள் பதவியேற்பு விழா
ADDED : ஜூலை 13, 2026 03:52 AM
திருக்கோவிலுார்: ஜூலை 13-: ரோட்டரி கிளப் ஆப் திருக்கோவிலுார் டெம்பிள் சிட்டியின் ஐந்தாவது புதிய நிர்வாகிகள் பதவியேற்பு விழா நடந்தது.
முன்னாள் தலைவர் கோ தம் சந்த் தலைமை தாங்கினார். துணை ஆளுநர் சுதாகர் முன்னிலை வகித்தார். மாவட்ட நிர்வாக அலுவலர் சேனாதிபதி தலைமை உரையாற்றினார்.
மாவட்ட ஆளுநர் சுரேஷ் குமார், புதிதாக தேர்வு செய்யப்பட்ட தலைவர் ராஜேஷ் குமாருக்கு பதவிப்பிரமாணம் செய்து வைத்தார்.
தொடர்ந்து கார்த்திக் ராம் செயலாளராகவும், முத்துக்குமாரசாமி பொருளாளராகவும், புதிய உறுப்பினர்களும் பதவியேற்றுக் கொண்டனர்.
சாசன தலைவர் வாசன், முன்னாள் தலைவர் செந்தில்குமார், நிர்வாகிகள் சவுந்தர்ராஜன், மகாவீர்சந்த், அருணா ராமலிங்கம், வசந்தன், ஏழுமலை, சரவணன் உள்ளிட்ட சங்கராபுரம், ஆத்தூர், திண்டிவனம், விழுப்புரம், செஞ்சி உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து வந்திருந்த ரோட்டரி சங்க நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர்.
மூத்த உறுப்பினர் முத்து கருப்பன் நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கினார்.