கல்லைத் தமிழ்ச் சங்கத்திற்கு தொல்காப்பியர் விருது

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ADDED : அக் 01, 2026 05:45 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி கல்லைத் தமிழ்ச் சங்கத்திற்கு 2026ம் ஆண்டின் சிறந்த தமிழ்ச் சங்கத்திற்கான தொல்காப்பியர் தமிழ்ச் சங்க விருது வழங்கப்பட்டது.
சென்னை எஸ்.ஆர்.எம்., கூட்டரங்கில் 2026ம் ஆண்டின் சிறந்த தமிழ்ச் சங்கத்திற்கான விருது வழங்கும் விழா நடந்தது. எஸ்.ஆர்.எம்., கல்வி நிறுவன வேந்தர், டாக்டர் பாரிவேந்தர் தலைமை தாங்கினார்.
கல்வி நிறுவன இணை வேந்தர்கள் ரவி பச்சமுத்து, சத்தியநாராயணன் முன்னிலை வகித்தனர்.
நிகழ்ச்சியில் சட்டசபை சபாநாயகர் பிரபாகர், கல்லைத் தமிழ்ச் சங்கத் தலைவர் புகழேந்தியிடம் சிறந்த தமிழ்ச் சங்கத்திற்கான தொல்காப்பியர் தமிழ்ச் சங்க விருதினையும், 50 ஆயிரம் ரூபாய்க்கான காசோலையையும் வழங்கி பாராட்டினார்.
நிகழ்ச்சியில், கல்லைத் தமிழ்ச் சங்க சிறப்பு தலைவர் செகதீசன், செயலாளர் மதிவாணன், இணைச் செயலாளர்கள் மகேந்திரன், ராமானுஜன், பொருளாளர் சண்முகம், ஒருங்கிணைப்பாளர் ஜெயப்பிரகாஷ் மற்றும் சங்கராபுரம் திருக்குறள் பேரவைச் செயலாளர் லட்சுமிபதி, சங்கை தமிழ்ச் சங்க செயலாளர் சாதிக் பாட்சா, புதுவை தமிழ்ச் செல்வன், கல்லை கண்ணாயிரம், மகளிர் அணி செயலாளர் பொன்மதி நாகரத்தினம், கலைவாணி, அமுதா பங்கேற்றனர்.