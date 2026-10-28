பட்டாசு விற்பனைக்கான உரிமம் பெற கால அவகாசம் நீட்டிப்பு
பட்டாசு விற்பனைக்கான உரிமம் பெற கால அவகாசம் நீட்டிப்பு
UPDATED : அக் 27, 2026 05:41 PM
ADDED : அக் 27, 2026 05:37 PM
கள்ளக்குறிச்சி: தீபாவளி பண்டிகைக்கான தற்காலிக பட்டாசு விற்பனை உரிமம் பெற அரசு இ– சேவை மையம் மூலம் பெற வரும் 31ம் தேதி வரை கால அவகாசம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
கலெக்டர் பத்மஜா செய்திக்குறிப்பு:
தீபாவளி பண்டிகை வரும் நவம்பர் 8ம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது. கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் தீபாவளி பண்டிகைக்கு பட்டாசு விற்பனை செய்வதற்கு தற்காலிக வெடிபொருள் விற்பனை உரிமம் பெற விருப்பமுள்ளவர்கள் அரசு இ–சேவை மையத்தில் உரிய ஆவணங்களுடன் இணைய வழியில் விண்ணப்பிக்கலாம்.
அரசு உத்தரவின்படி தற்காலிக பட்டாசு உரிமம் கோரி அரசு இ–சேவை மையங்கள் மூலம் பெறப்படும் விண்ணப்பங்கள் மட்டுமே பரிசீலனை செய்யப்படும். கடந்த 18ம் தேதி கடைசி நாள் என அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது வரும் 31ம் தேதி வரை கால அவகாசம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
விருப்பமுள்ளவர்கள் படிவம் ஏஇ–5ல் பூர்த்தி செய்து தற்காலிக வெடிபொருள் உரிமம் கோரும் இடத்தின் அசல் வரைபடங்கள், உரிமம் கோரும் இடத்தின் உரிமையாளராக இருப்பின் அதற்கான பத்திர நகல்.
வாடகை கட்டடமெனில் உரிமையாளரிடம் 20 ரூபாய்க்கான முத்திரைத்தாளில் பெறப்பட்ட அசல் வாடகை ஒப்பந்தப் பத்திரம், உரிமக் கட்டணம் 600 ரூபாயை உரிய அரசு கணக்கில் செலுத்தியமைக்கான செலுத்துச் சீட்டு.
மனுதாரரின் முகவரிக்கான ஆதாரம், வீட்டு வரி ரசீது, 2 பாஸ்போர்ட் சைஸ் போட்டோ, சேவைக் கட்டணம் 500 ரூபாய் உள்ளிட்ட ஆவணங்களுடன் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
நேரடி விண்ணப்பங்கள் ஏற்கப்படமாட்டாது. இந்த தற்காலிக வெடிபொருள் உரிமமானது, உரிமம் வழங்கப்பட்ட நாளிலிருந்து 30 நாட்கள் மட்டுமே செல்லும்.
இவ்வாறு செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.