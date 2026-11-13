தியாகதுருகம் மலையில் திப்பு சுல்தான் ஜெயந்தி? விஷ்வ ஹிந்து பரிஷத் மாவட்ட செயலாளர் எதிர்ப்பு
தியாகதுருகம் மலையில் திப்பு சுல்தான் ஜெயந்தி? விஷ்வ ஹிந்து பரிஷத் மாவட்ட செயலாளர் எதிர்ப்பு
UPDATED : நவ 10, 2026 04:57 PM
ADDED : நவ 10, 2026 04:53 PM
தியாகதுருகம்: தியாகதுருகம் மலையில் திப்பு சுல்தான் ஜெயந்தியை அரசு நடத்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கைக்கு விஷ்வ ஹிந்து பரிஷத் மாவட்ட செயலாளர் கண்டனம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட விஸ்வ ஹிந்து பரிஷத் மாவட்ட செயலாளர் பிரேம்குமார் அறிக்கை:
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் தியாகதுருகம் மலை மீது உள்ள வரலாற்று சிறப்புமிக்க கோட்டையில் திப்பு சுல்தான் ஜெயந்தியை அரசு சார்பில் நடத்த வேண்டும் என்று மனிதநேய மக்கள் கட்சி தலைவர் ஜவாஹிருல்லா கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
இதற்கு எங்களின் எதிர்ப்பையும் ஆட்சியபனையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.
அரசு தொல்லியல் துறையால் இங்கு நிறுவியுள்ள தகவல் பலகையில் இக்கோட்டை 1616 முதல் 1617 ம் ஆண்டில் கட்டப்பட்டதாகவும், 18 ம் நூற்றாண்டில் பல்வேறு ஆட்சியாளர்களின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்ததாகவும், 1790 ஆம் ஆண்டு திப்பு சுல்தான் ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிராக போரிட்டதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
மலை மீது மலையம்மன் கோவில் அமைந்துள்ளது இது இந்து அறநிலையத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. இது ஆன்மிக அடையாளமாகவும் பக்தர்களின் வழிபாட்டு நம்பிக்கையோடு தொடர்புடைய தலமாகும்.
இதன் வரலாற்றுப் பின்னணி தொல்லியல் முக்கியத்துவம் ஆன்மீக பாரம்பரியத்தை கருத்தில் கொண்டு எந்த ஒரு நிகழ்ச்சிக்கும் மாவட்ட நிர்வாகம் அனுமதி வழங்குவது குறித்து முடிவெடுக்க வேண்டும்.
இத்தகைய வரலாற்று பின்னணி கொண்ட இடத்தில் குறிப்பிட்ட ஒருவரின் பிறந்த நாளை அரசு விழாவாக கொண்டாட வேண்டும் என்று கோரிக்கையை ஏற்பதற்கு முன் தொல்லியல் ஆவணங்கள் வரலாற்று ஆய்வாளன் கருத்துக்கள் ஆகியவற்றை அரசு முறையாக ஆய்வு செய்ய வேண்டும்.
தியாகதுருகம் கோட்டையில் திப்பு சுல்தான் ஜெயந்தியை முன்னிட்டு அரசு சார்பிலோ அல்லது வேறு எந்த அமைப்பின் சார்பிலும் சிறப்பு விழாக்கள் கொண்டாட்டங்கள் அல்லது நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டால் அதற்கு விஷ்வ ஹிந்து பரிஷத் சார்பில் கடுமையான கண்டனத்தையும் எதிர்ப்பையும் பதிவு செய்வோம்.
மீறி நடந்தால் கண்டன ஆர்ப்பாட்டங்கள் மற்றும் எதிர்ப்பு நடவடிக்கைகளை முன்னெடுக்க வேண்டிய சூழல் ஏற்படும்.
பொதுமக்களின் உணர்வுக்கு மதிப்பளித்து தேவையற்ற சர்ச்சைகள் மற்றும் சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சினை ஏற்படுவதை தவிர்க்க மாவட்ட நிர்வாகம் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு மாவட்ட செயலாளர் பிரேம்குமார் தனது அறிக்கையில் கூறியுள்ளார்.