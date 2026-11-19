திருக்கோவிலுார் மாவட்டல அரசு தலைமை மருத்துவமனை: முதல்வர் திறந்து வைப்பு
திருக்கோவிலுார் மாவட்டல அரசு தலைமை மருத்துவமனை: முதல்வர் திறந்து வைப்பு
UPDATED : நவ 18, 2026 04:54 PM
ADDED : நவ 18, 2026 04:52 PM
திருக்கோவிலுார்: திருக்கோவிலுார் அரசு மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனையை முதல்வர் விஜய் காணொளி காட்சி வாயிலாக திறந்து வைத்தார்.
திருக்கோவிலுார் அரசு மருத்துவமனை, கடந்த தி.மு.க.,ஆட்சியில் அரசு மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனையாக தரம் உயர்த்தப்பட்டது. அதற்கான அடிப்படை கட்டமைப்புகளை உருவாக்கும் வகையில், ரூ.54 கோடி மதிப்பில் ஆறு தளங்களுடன், இரண்டு பிளாக்குகளாக மருத்துவமனை அமைக்க கடந்த 2022ம் ஆண்டு டெண்டர் விடப்பட்டது. 18 மாதங்களில் பணி முடித்திருக்க வேண்டும். பல்வேறு நிர்வாக குளறுபடி காரணமாக பணிகள் தாமதமானது.
மருத்துவமனை கட்டுமான பணிகள் முழுமையாக நிறைவடைந்த நிலையில், புதிதாக பொறுப்பேற்ற த.வெ.க., அரசு கட்டடத்திற்கான ிட்ட அனுமதி (பிளானிங் அப்ரூவல்) மற்றும் இறுதி கட்ட தொழில்நுட்ப அனுமதிகள் பெறுவதில் சிக்கல் இருப்பதாக கூறி காலம் கடத்தி வந்தது.
இதனைக் கண்டித்து தே.மு.தி.க., உள்ளிட்ட கட்சிகள் போராட்டம் நடத்திய நிலையில், நேற்று திடீரென மருத்துவமனை திறப்பு விழா நடந்தது. ரூ.5.04 கோடி மதிப்பில் மருத்துவ உபகரணங்கள் நிறுவப்பட்டு புதிய கட்டிடத்தை முதல்வர் விஜய் சென்னை தலைமை செயலகத்திலிருந்து காணொளி காட்சி வாயிலாக நேற்று திறந்து வைத்தார்.
இதனைத் தொடர்ந்து கலெக்டர் பத்மஜா தலைமையில் எம்.எல்.ஏ., பழனிச்சாமி முன்னிலையில், நகராட்சி சேர்மன் முருகன், துணைச் சேர்மன் உமாமகேஸ்வரி குணா உள்ளிட்டோர் குத்துவிளக்கேற்றி மருத்துவமனையை செயல்பாட்டிற்கு கொண்டு வந்தனர்.
இந்நிகழ்ச்சியில் சார் ஆட்சியர் கார்த்திக் ராஜா, சுகாதாரப் பணிகள் இணை இயக்குனர் மாலினி, பொதுப்பணித்துறை பொறியாளர் மாலா, கண்காணிப்பு பொறியாளர் ஹேமா, தலைமை மருத்துவர் ராஜவிநாயகம் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர். டாக்டர்கள் ராஜ்குமார், கமலசேகரன், சிவராமன், கிருத்திகா, ரேவதி, வித்யாலக்ஷ்மி மற்றும் செவிலியர்கள் நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை செய்திருந்தனர்.