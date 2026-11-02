டி.என்.பி.எஸ்.சி., தேர்வு 6,681 பேர் பங்கேற்பு

ADDED : நவ 01, 2026 05:30 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் டி.என்.பி.எஸ்.சி., குரூப் –2 தேர்வில் 6,681, பேர் தேர்வு எழுதினர்.
கள்ளக்குறிச்சி தாலுகாவில் 23 மையங்கள் மற்றும் திருக்கோவிலுார் தாலுகாவில் 5 மையங்கள் என மாவட்டத்தில் 28 மையங்களில் டி.என்.பி.எஸ்.சி., சார்பில் குரூப் 2, 2ஏ முதல் நிலைத் தேர்வு இன்று (நவ.,1) காலை நடந்தது.
மொத்தமாக 8,232 பேர் தேர்வெழுத மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு, ஹால் டிக்கெட் வழங்கப்பட்டது. தேர்வு எழுதுபவர்கள் தேர்வு மையத்திற்கு வந்து செல்வதற்காக கூடுதலாக சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கப்பட்டது.
மையத்தில் மின்சார வசதி, தேர்வினை கண்காணிக்க நிலையான கண்காணிப்பு குழுவினர், பறக்கும்படை குழுவினர் நியமிக்கப்பட்டனர். கள்ளக்குறிச்சி தாலுகாவில் 6,918 பேர் தேர்வெழுத ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட நிலையில், 5,609 பேர் தேர்வில் பங்கேற்றனர். 1,309 பேர் பங்கேற்கவில்லை.
அதேபோல், திருக்கோவிலுார் தாலுகாவில் 1,314 பேர் தேர்வெழுத ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு, 1,072 பேர் தேர்வெழுதினர். 242 பேர் பங்கேற்கவில்லை.
மாவட்டத்தில் மொத்தமாக 6,681 பேர் தேர்வெழுதினர். 1,551 பேர் தேர்வில் பங்கேற்கவில்லை. கள்ளக்குறிச்சி அரசு மாதிரி பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் நடந்த தேர்வினை கலெக்டர் பத்மஜா பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்.