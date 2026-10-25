செவிலியர் பணிக்கு விண்ணப்பித்தவர்கள் ஆவணங்கள் சமர்ப்பிக்க இன்று கடைசி நாள்
செவிலியர் பணிக்கு விண்ணப்பித்தவர்கள் ஆவணங்கள் சமர்ப்பிக்க இன்று கடைசி நாள்
UPDATED : அக் 03, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 02, 2026 03:56 PM
கள்ளக்குறிச்சி: தற்காலிக செவிலியர் பணியிடத்திற்கு விண்ணப்பித்தவர்களில் உரிய ஆவணங்கள் அளிக்காதவர்கள் இன்று 3ம் தேதிக்குள் அளிக்க வேண்டும்.
கலெக்டர் பத்மஜா செய்திகுறிப்பு:
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட நலவாழ்வுச் சங்கத்தின் கீழ் செயல்படும் பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்துத்துறை, மருத்துவ மற்றும் ஊரக நலப்பணிகள் துறை, மருத்துவக் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி துறை இயக்குனரங்களின் கீழ் காலியாக உள்ள செவிலியர் பணியிடங்கள் தற்காலிக அடிப்படையில் நிரப்பபடுகிறது.
மாவட்டத்தில் கடந்த செப்டம்பர் 12ம் தேதி முதல் செப்டம்பர் 25ம் தேதி வரை மொத்தம் 1,712 விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டது. இதில் 1,157 விண்ணப்பங்கள் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டது. 58 விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்பட்டது. உரிய ஆவணங்கள் இல்லாமல் 497 விண்ணப்பங்கள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது.
பெறப்பட்ட அனைத்து விண்ணப்பங்களின் விபரங்களும் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட அதிகாரப்பூர்வ வலைதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
மேலும் உரிய ஆவணங்கள் இல்லாத விண்ணப்பந்தாரர்கள் விடுபட்ட ஆவணங்களை இன்று 3ம் தேதி மாலை 4:00 மணிக்குள் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட சுகாதார அலுவலகம் மற்றும் https://kallakurichi.nic.in என்ற இணையளம் மூலம் அளிக்க வேண்டும்.
தவறும் பட்சத்தில் விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்படும். மேலும் விபரங்களுக்கு கள்ளக்குறிச்சி தண்டலை ரோடில் உள்ள மாவட்ட சுகாதார அலுவலகத்தை தொடர்பு கொள்ளலாம்.
இவ்வாறு செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.