தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/இன்றைய மின்தடை 22.10.2026

இன்றைய மின்தடை 22.10.2026

இன்றைய மின்தடை 22.10.2026

UPDATED : அக் 22, 2026 12:00 AM

ADDED : அக் 21, 2026 04:37 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : அக் 22, 2026 12:00 AM ADDED : அக் 21, 2026 04:37 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

சின்னசேலம் துணை மின்நிலையம் :: காலை 9.00 மணி முதல்

மதியம் 2.00 மணி வரை

சின்னசேலம், கனியாமூர், தொட்டியம், நமச்சிவாயபுரம், பைத்தந்துறை, எலியத்துார், தென்செட்டியந்தல், பங்காரம், வினைதீர்த்தாபுரம், தெங்கியாநத்தம், பாதரம்பள்ளம், பெத்தானுார், ஈசாந்தை, நாட்டார்மங்கலம், இந்திலி, மேலுார், தச்சூர், விளம்பார், மலைக்கோட்டாலம், ராயர்பாளையம், தென்சிறுவலுார், மேலுார், சிறுவத்துார், எரவார், உலகியநல்லுார், அம்மகளத்துார், தென்கீரனுார், பொற்படாக்குறிச்சி, வரதப்பனுார், சிறுமங்கலம், பெருமங்கலம், புக்கிரவாரி, திரு.வி.க.நகர், வி.பி.அகரம், உலகங்காத்தான்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us