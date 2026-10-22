மின் நிறுத்தம்

UPDATED : அக் 14, 2026 01:39 AM
ADDED : அக் 14, 2026 01:37 AM
காலை 9:00 மணி முதல்
மதியம் 2:00 மணி வரை
அரியலுார், மூங்கில்பாடி, தேவரடியார்குப்பம் துணை மின் நிலையங்களில் பராமரிப்பு பணி:
அரியலுார், அத்தியூர், மையனுார், சீர்ப்பனந்தல், எடுத்தானுார், இளையனார்குப்பம், ஜம்படை, ஓடியந்தல், வாணாபுரம், பகண்டைகூட்ரோடு, எகால், ரெட்டியார்பாளையம், கரையாம்பாளையம், ஏந்தல், பொற்பாலம்பட்டு, பெரியபகண்டை, மணியந்தல், நாகல்குடி, மரூர், கடம்பூர், கடுவனுார், சின்னக்கொள்ளியூர், பெரியக்கொள்ளியூர், பாக்கம், ராவுத்தநல்லுார், கானாங்காடு, தொழுவந்தாங்கல், புஷ்பகிரி, சவரியார்பாளையம், வடமாமாந்துார்.
ராயப்பனுார், மேல்நாரியப்பனுார், மரவானத்தம், பாண்டியன்குப்பம், திம்மாபுரம், தகரை, நாகுப்பம், கல்லாநத்தம், எலவடி, பூண்டி, செல்லியம்பாளையம், சமத்துவபுரம், தென்பொன்பரப்பி, தாகம்தீர்த்தாபுரம், அ.வாசுதேவனுார், மூங்கில்பாடி, பூசப்பாடி, அம்மையகரம்.
மணலுார்பேட்டை, சித்தபட்டினம், செல்லங்குப்பம், சாங்கியம், தேவரடியார்குப்பம், மாடாம்பூண்டி, அத்தியந்தல், கர்ணாசெட்டிதாங்கல், ஜம்பை, பள்ளிச்சந்தல், காங்கியனுார், இரும்பலாக்குறிச்சி, முருக்கம்பாடி, கொங்கனாமூர், கழுமரம், சொரையப்பட்டு, விளந்தை, நரியந்தல், சித்தாமூர், கூவனுார், அருதங்குடி, மெலாரிப்பட்டு, மேட்டுச்சேரி, தோப்புச்சேரி.