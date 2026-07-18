/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/ இன்றைய மின் தடை: கள்ளக்குறிச்சி
ADDED : ஜூலை 18, 2026 04:52 AM
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காலை 9:00 மணி முதல் மதியம் 2:00 மணி வரை
கள்ளக்குறிச்சி துணை மின் நிலையம்
கள்ளக்குறிச்சி, ஏமப்பேர், சுகர்மில், கருணாபுரம், எம்.ஆர்.என். நகர், நீலமங்கலம், சடையம்பட்டு, மட்டிகைக்குறிச்சி, குதிரைசந்தல், சோமண்டார்குடி, நத்தமேடு, பொன்பரப்பட்டு, க.அலம்பலம், புதுமோகூர், கச்சிராயபாளையம், அக்கராயபாளையம், நல்லாத்துார், மோ.வன்னஞ்சூர், சிறுவங்கூர், ரோடு மாமாந்துார், ஹாஜியா நகர், குடிகாடு.
மூங்கில்பாடி துணை மின் நிலையம்: ராயப்பனுார், மேல்நாரியப்பனுார், மரவானத்தம், பாண்டியங்குப்பம், திம்மாபுரம், தகரை, நாககுப்பம், கல்லாநத்தம், எலவடி, பூண்டி, செல்லியம்பாளையம், சமத்துவபுரம், தென்பொன்பரப்பி, தாகம்தீர்த்தாபுரம், அ.வாசுதேவனுார், மூங்கில்பாடு, பூசப்பாடி, அம்மையகரம்.