/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/நாளைய(நவ.17) மின் நிறுத்தம்
ADDED : நவ 16, 2026 05:35 PM
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அரியலுார் மின்நிலைய பராமரிப்பு
காலை 9.00 மணி முதல்மதியம் 2.00 மணி வரை
அரியலுார், அத்தியூர், மையனுார், சீர்ப்பனந்தல், எடுத்தனுார், இளையனார்குப்பம், ஜம்படை, ஓடியந்தல், வாணாபுரம், பகண்டைகூட்ரோடு, ரெட்டியார்பாளையம், கரையாம்பாளையம், எகால், ஏந்தல், பொற்பாலம்பட்டு, பெரியபகண்டை, மணியந்தல், நாகல்குடி, மரூர், கடம்பூர், கடுவனுார், சின்னக்கொள்ளியூர், பெரியக்கொள்ளியூர், பாக்கம், ராவுத்தநல்லுார், காணாங்காடு, தொழுவந்தாங்கல், புஸ்பகிரி, சவரியார்பாளையம், வடமாமாந்துார்.