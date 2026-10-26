கள்ளக்குறிச்சியில் நாளை 12 ஜோதிர் லிங்க தரிசனம்

ADDED : அக் 25, 2026 02:28 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சியில் ஹிந்து முன்னணி சார்பில் சிவபெருமானின் 12 ஜோதிர் லிங்கங்கள் தரிசனம் நாளை துவங்குகிறது.
இதுகுறித்து ஹிந்து முன்னணி மாநில பொதுச் செயலாளர் மனோகர் நிருபர்களிடம் கூறியதாவது:
கள்ளக்குறிச்சி வி.ஏ.எஸ்., திருமண மகாலில் ஜோதிர்லிங்க தரிசனம் நாளை 26ம் தேதி துவங்கி 3 நாட்கள் நடக்கிறது.
மத்திய பிரதேசம், உத்தரகாண்ட், மகாராஷ்டிரா, உத்தர பிரதேசம், ஜார்க்கண்ட் போன்ற மாநிலங்கள் மற்றும் தமிழகத்தின் ராமேஸ்வரம் பகுதியில் சோமநாதர், மல்லிகார்ஜுனர், மகாகாளேஸ்வரர், ஓங்காரேஸ்வரர், கேதார்நாதர், பீமாசங்கர், மஹாகேஸ்வரர், வைத்தியநாதர், நாகேஸ்வரர் உள்ளிட்ட 12 ஜோதிர்லிங்கங்கள் உள்ளன.
ஹிந்து முன்னணி சார்பில் இவை அனைத்தும் ஒன்றாக சேர்த்து, தமிழகத்தின் அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் கொண்டு செல்லப்பட்டு, ஆங்காங்கே பக்தர்களின் கைகளால் புனித நீர் ஊற்றி, தெய்வீகப் பாடல்களுடன் ஆராதனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
அனைத்து ஜோதிர்லிங்கங்களும், வரும் ஜனவரியில் திருச்சியில் ஒரே இடத்தில் நிறுவி, அதற்கான கும்பாபிஷேகம் செய்து வழிபாடு செய்வதற்கான பணிகள் நடந்து வருகிறது.
அதன்படி கள்ளக்குறிச்சி வி.ஏ.எஸ்., மகாலில் நாளை 26 முதல் 28ம் தேதி வரை 3 நாட்கள் 12 ஜோதிர்லிங்க தரிசன வழிபாடுகள் துவங்கி நடத்தப்படுகிறது. தினசரி மாலை 4:00 மணி முதல் இரவு 9:00 மணி வரை நடக்கும் வழிபாட்டில் அனைவரும் இலவசமாக பங்கேற்பதுடன் அவர்வர் கைகளாலேயே அபிஷேகம் செய்து சிவன் அருள் பெறலாம்.
இவ்வாறு மனோகர் கூறினார்.