திருக்கோவிலுார் வட்டாரத்தில் நாளை மறுதினம் கடன் வழங்கும் முகாம்
திருக்கோவிலுார் வட்டாரத்தில் நாளை மறுதினம் கடன் வழங்கும் முகாம்
UPDATED : நவ 10, 2026 07:32 PM
ADDED : நவ 10, 2026 07:23 PM
கள்ளக்குறிச்சி: திருக்கோவிலுார் வட்டாரத்தில் நாளை மறுதினம்( 12-ம் தேதி) கடன் வழங்கும் முகாம் நடக்கிறது.
இதுகுறித்து கலெக்டர் பத்மஜா வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு : கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் திருக்கோவிலுார் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலகத்தில், நாளை மறுதினம் 12ம் தேதி காலை 10 மணிக்கு மாவட்ட தொழில் மையம் சார்பில் கடன் வழங்கும் முகாம் நடக்கிறது.
இதில் தொழில் துவங்க ஆர்வமுள்ளவர்கள் புகைப்படம், பான்கார்டு, ஆதார் ரேஷன் கார்டு, பள்ளிக்கல்வி சான்று, விலைப்புள்ளி போன்ற ஆவணங்களுடன் கலந்துகொள்ள வேண்டும்.
வியாபாரம், சேனை தொழில், உற்பத்தி தொழில் ஆகிய ஏதேனும் ஒரு தொழிலில் விண்ணப்பித்து வங்கி கடன் பெற்று பயன்பெறலாம்.
மேலும் விபரங்களுக்கு பொது மேலாளர் மாவட்ட தொழில் மையம், 4வது தளம், கலெக்டர் அலுவலகம், கள்ளக்குறிச்சி எனும் முகவரியில் நேரிலோ அல்லது 04151-294057 என்ற போன் எண்ணிலோ தொடர்பு கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.