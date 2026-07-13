/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/ நாளைய மின் தடை:கள்ளக்குறிச்சி
ADDED : ஜூலை 13, 2026 03:55 AM
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காலை 9:00 மணி முதல் மதியம் 2:00 மணி வரை
சங்கராபுரம், புதுப்பட்டு துணை மின் நிலையங்களில் பராமரிப்பு பணி: சங்கராபுரம், பாண்டலம், வடசிறுவளூர், திம்மநந்தல், கிடங்குடையாம்பட்டு, ஆரூர், ராமராஜபுரம், அரசம்பட்டு, அரசராம்பட்டு, மஞ்சபுத்துார், பொய்குனம், விரியூர், எஸ்.வி.பாளையம், குளத்துார், ஜவளிகுப்பம், கீழப்பட்டு, தும்பை, பாச்சேரி, மோட்டாம்பட்டி, மேலப்பட்டு, பூட்டை, செம்பராம்பட்டு, வடசேமபாளையம். புதுப்பட்டு, ரங்கப்பனுார், மூலக்காடு, கொடியனுார், பவுஞ்சிப்பட்டு, ஆனைமடுவு, லக்கினாய்கன்பட்டி, சேராபட்டு, இன்னாடு, புத்திராம்பட்டு, மல்லாபுரம், பாவளம், ராவுத்தநல்லுார், பிர்மகுண்டம்.