﻿ நாளைய மின் தடை:கள்ளக்குறிச்சி

ADDED : ஜூலை 17, 2026 05:34 AM
காலை 9:00 மணி முதல் மாலை 2:00 மணி வரை
திருக்கோவிலுாார்: துணை மின்நிலையம்: திருக்கோவிலுார் , குலதீபமங்கலம், கொளப்பாக்கம், வேலாகுளம், சடக்கட்டி, அத்திப்பாக்கம், நெடுங்கம்பட்டு, கொழுந்திராம்பட்டு, மண்டபம், வீரபாண்டி, தகடி, பூமாரி, முடியனுார், துறிஞ்சிப்பட்டு, திருப்பாலபந்தல், மாடாம்பூண்டி, கோளப்பாறை, கீழத்தாழனுார் , மேலத்தாழனுார், செட்டித்தாங்கல், நாயனுார் , ஜி.அரியூர், செங்கணாங்கொல்லை, துலாம்பூண்டி, தானம், பல்லவாடி, பழங்கூர், ஆவிகொளப்பாக்கம், முதலுார் , எல்ராம்பட்டு, ஆதிச்சனுார் , குன்னத்துார், வில்லிவலம், கொடியூர், அரகண்டநல்லுார், மணம்பூண்டி, அந்திலி, வேங்கூர், மேமாளூர், கச்சிக்குச்சான், டி.தேவனுார், ஆவியூர், வடக்குநெமிலி, அத்தண்டமருதுார், வடமலையனுார் , அருங்குறிக்கை, வீரட்டகரம், கோட்டமருதுார், கொணலவாடி மற்றும் சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் மின்சாரம் இருக்காது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.