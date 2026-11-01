ஆட்டோ கட்டணத்தை உயர்த்திய அரசுக்கு தொழிலாளர் சங்கம் நன்றி
ஆட்டோ கட்டணத்தை உயர்த்திய அரசுக்கு தொழிலாளர் சங்கம் நன்றி
UPDATED : அக் 31, 2026 07:21 PM
ADDED : அக் 31, 2026 07:17 PM
கள்ளக்குறிச்சி: தமிழகத்தில் ஆட்டோ மீட்டர் கட்டணத்தை உயர்த்தி அரசாணை வெளியிட்ட அரசுக்கு ஹிந்து ஆட்டோ தொழிலாளர் முன்னணி சங்கம் சார்பில் நன்றி தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சங்கத்தின் மாநிலத் தலைவர் மனோகர் அறிக்கை:
தமிழகத்தில் ஆட்டோ கட்டண உயர்வு உள்ளிட்ட ஆட்டோ தொழிலாளர்களின் வாழ்வாதாம் சிறக்க வேண்டுமென ஹிந்து ஆட்டோ தொழிலாளர் முன்னணி சங்கம் உள்ளிட்ட பல்வேறு ஆட்டோ தொழிற்சங்கங்கள் தொடர்ந்து கடந்த 14 ஆண்டுகளாக போராட்டங்கள் நடத்தி வந்தன.
அதன் தொடர்ச்சியாக கடந்த 28ம் தேதி ஒரு லட்சம் ஆட்டோ தொழிலாளர்கள் கையெழுத்திட்ட கோரிக்கை படிவங்களை தலைமைச் செயலகத்தில் போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் பார்த்திபனிடம் வழங்கினோம்.
அதனைத் தொடர்ந்து, ஆட்டோ மீட்டர் கட்டணத்தை உயர்த்தி கடந்த 28ம் தேதி அரசாணை வெளியிட்டுள்ள தமிழக அரசின் நடவடிக்கையை பாராட்டுவதுடன் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.
இவ்வாறு அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.