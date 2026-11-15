கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் ஆர்.ஐ.,கள் பணியிட மாற்றம்
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் ஆர்.ஐ.,கள் பணியிட மாற்றம்
UPDATED : நவ 14, 2026 06:09 PM
ADDED : நவ 14, 2026 06:06 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் 24 முதுநிலை வருவாய் ஆய்வாளர்களை பணியிட மாற்றம் செய்து டி.ஆர்.ஓ., உத்தரவிட்டுள்ளார்.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட வருவாய்த் துறையில் முதுநிலை வருவாய் ஆய்வாளர்கள் நிலையில் பணிபுரியும் அலுவலர்கள் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். அதன்படி, சென்னை பிற்படுத்தப்பட்டோர் நல இயக்குநகரத்தில் உதவியாளராக பணிபுரிந்த திருமுருகன் கள்ளக்குறிச்சி குறுவட்ட வருவாய் ஆய்வாளராக பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
கள்ளக்குறிச்சி குறுவட்ட ஆய்வாளராக பணிபுரிந்த அண்ணாமலை கல்வராயன்மலை தாலுகா அலுவலகத்திற்கும், கலெக்டர் அலுவலகத்தில் பணிபுரிந்த தமிழரசன் தியாகதுருகம் குறுவட்ட ஆய்வாளராகவும்.
ஆலத்துாரில் பணிபுரிந்த ஆறுமுகம் சங்கராபுரம் தாலுகா அலுவலகத்திற்கும், தியாகதுருகம் குறுவட்ட ஆய்வாளராக பணிபுரிந்த ராஜேந்திரன் ஆலத்துார் குறுவட்ட ஆய்வாளராகவும், சங்கராபுரம் தாலுகா அலுவலகத்தில் பணிபுரிந்த செல்வம் குலதீபமங்கலம் குறுவட்ட ஆய்வாளராகவும் மாற்றம் செய்யப்பட்டனர்.
ரிஷிவந்தியம் குறுவட்ட ஆய்வாளராக பணிபுரிந்த சரவணன் செங்குறிச்சி குறுவட்ட ஆய்வாளராகவும், குலதீபமங்கலம் குறுவட்ட ஆய்வாளராக பணிபுரிந்த பச்சமுத்து ரிஷிவந்தியம் குறுவட்ட ஆய்வாளராகவும் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
மாவட்டம் முழுவதும் முதுநிலை வருவாய் நிலையில் பணிபுரியும் 24 அலுவலர்களை பணியிட மாற்றம் செய்து டி.ஆர்.ஓ., ஜீவா உத்தரவிட்டுள்ளார்.