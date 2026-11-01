/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/அங்கன்வாடி மையத்தில் மரக்கன்று நடும் விழா
UPDATED : அக் 30, 2026 07:03 PM
ADDED : அக் 30, 2026 06:58 PM
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கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் வளர்ச்சிப் பணிகள் திட்டம் சார்பில் சிறப்பு இயக்கம் 6.0 திட்டத்தின் கீழ் அங்கன்வாடி மையங்களில் மரக்கன்றுகள் நடும் துவக்க நிகழ்ச்சி நடந்தது.
வீரசோழபுரம் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளியில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் கலெக்டர் பத்மஜா தலமை தாங்கி மரக்கன்றுகளை நட்டார். தொடர்ந்து அங்கன்வாடி மையத்தில் குழந்தைகளின் எடை மற்றும் உயர அளவுகள், வருகைப் பதிவேடு, குழந்தைகளுக்கு வழங்கப்படும் உணவு பொருட்கள் இருப்பு குறித்து கேட்டறிந்து ஆய்வு செய்தார்.
ஒருங்கிணைந்த குழந்தை வளர்ச்சி திட்ட பணிகள் மாவட்ட திட்ட அலுவலர் அருணா உட்பட பணியாளர்கள் பலர் பங்கேற்றனர். தொடர்ந்து, மாவட்டத்தில் 473 குழந்தைகள் மையங்களில் 1,230 மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டது.