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கல்வராயன்மலையில் நாட்டு துப்பாக்கி தயாரித்தவர் உட்பட இருவர் கைது
கல்வராயன்மலையில் நாட்டு துப்பாக்கி தயாரித்தவர் உட்பட இருவர் கைது
ADDED : ஆக 09, 2026 03:44 AM
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கள்ளக்குறிச்சி: கல்வராயன்மலையில் நாட்டு துப்பாக்கி தயாரித்தவர் உட்பட இருவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், கரியாலுார் போலீசார் நேற்று கல்வராயன்மலையில் உள்ள தேர்ப்புளி கிராமத்தில் சோதனை நடத்தினர். அங்கு அதே ஊரைச் சேர்ந்த சுப்ரமணியன்,73; என்பவர் தனது வீட்டில் நாட்டு துப்பாக்கி தயாரித்து வருவது தெரிய வந்தது. மேலும், அவரிடம் தாழ்ப்பாச்சேரி கிராமத்தை சேர்ந்த தமிழ்செல்வன், 42; துப்பாக்கியை விலைக்கு வாங்க வந்துள்ளார். இருவரையும் கைது செய்த போலீசார் அவர்களிடமிருந்து நாட்டு துப்பாக்கி மற்றும் அதனை தயாரிக்க பயன்படுத்திய பொருட்களை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர்.