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ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற அதிகாரிகள் நோட்டீஸ்: உளுந்துார்பேட்டை நெடுஞ்சாலைதுறை அதிரடி

ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற அதிகாரிகள் நோட்டீஸ்: உளுந்துார்பேட்டை நெடுஞ்சாலைதுறை அதிரடி

UPDATED : ஜூலை 30, 2026 06:49 PM

ADDED : ஜூலை 30, 2026 05:31 PM

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UPDATED : ஜூலை 30, 2026 06:49 PM ADDED : ஜூலை 30, 2026 05:31 PM

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உளுந்தூர்பேட்டை: உளுந்தூர்பேட்டையில் ஒரு வாரத்திற்குள் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றவேண்டும் என நெடுஞ்சாலைத்துறை நோட்டீஸ் வழங்கிவருகிறது.

உளுந்தூர்பேட்டை பகுதி சென்னை, திருச்சி, சேலம், வேலுார் உள்ளிட்ட பகுதிகளின் மையப் பகுதியாக இருந்து வருகிறது. இதனால் உளுந்துார்பேட்டை பகுதி வழியாக தினசரி இரவு பகல் என 24 மணி நேரமும் ஆயிரக்கணக்கான வாகனங்கள் வந்து செல்கின்றன. வாகன போக்குவரத்து அதிகரித்து வந்தாலும். உளுந்தூர்பேட்டை வழியாக வாகனங்கள் எளிதில் கடந்த செல்ல முடியாமல் வாகன ஓட்டிகள், பொதுமக்கள், முதியவர்கள் மற்றும் பள்ளி ,கல்லுாரி மாணவர்கள் அவதியடைந்து வருகின்றனர்.

மேலும் கடைக்கு முன்பாக ஆக்கிரமிப்பு செய்து ஷெட்டு அமைத்து ஆக்கிரமிப்பது. பின் அந்த ெஷட்டிற்கு முன்பாக ஒரு கடையும் வைத்து அதை வாடகைக்கு விடுகின்றனர். இதனால் சாலை சுருங்கிவிடுகிறது. மேலும் இருசக்கர வானங்களை கடையின் முன் நிறுத்துவதால் போக்குவரத்து நெரிசல் தொடர் கதையாகிவருகிறது.

இது குறித்த புகாரின் பேரில் நெடுஞ்சாலைதுறை அதிகாரிகள் ஆக்கிரமிப்புகளை தாங்களாகவே ஒரு வாரத்திற்குள் அகற்றிக் கொள்ள வேண்டும் என அறிவிப்பு நோட்டீசை கடை உரிமையாளர்களுக்கு விநியோகித்து வருகின்றனர்.

நெடுஞ்சாலைத்துறையின் ஆக்கிரமிப்பு அகற்றும் நடவடிக்கை பொதுமக்கள் மத்தியில் வரவேற்பபை பெற்றுள்ளது.

ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற முட்டைக்கட்டை உளுந்தூர்பேட்டையில் கடந்த 6 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றப்பட்டன. அதன் பின்னர் ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் அரசியல் கட்சியினரை நாடியதால் ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றுவதற்கு முட்டு கட்டையாக இருந்து வந்தது. சிலரின் சுயநலத்துக்காக அரசியல் கட்சியினர் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றுவதை தடுத்து வந்ததால் பாதிக்கப்பட்டது என்னவோ வாகன ஓட்டிகளும், பொதுமக்கள் மற்றும் பள்ளி மாணவர்கள் தான்.



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