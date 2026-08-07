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/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/ ரிஷிவந்தியம் பி.டி.ஓ., அலுவலகத்தில் ஒன்றியக்குழு கூட்டம் :தி.மு.க., கவுன்சிலர்கள் வெளிநடப்பு செய்ததால் பரபரப்பு

ரிஷிவந்தியம் பி.டி.ஓ., அலுவலகத்தில் ஒன்றியக்குழு கூட்டம் :தி.மு.க., கவுன்சிலர்கள் வெளிநடப்பு செய்ததால் பரபரப்பு

ரிஷிவந்தியம் பி.டி.ஓ., அலுவலகத்தில் ஒன்றியக்குழு கூட்டம் :தி.மு.க., கவுன்சிலர்கள் வெளிநடப்பு செய்ததால் பரபரப்பு

UPDATED : ஜூலை 30, 2026 07:04 PM

ADDED : ஜூலை 30, 2026 05:02 PM

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UPDATED : ஜூலை 30, 2026 07:04 PM ADDED : ஜூலை 30, 2026 05:02 PM

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ரிஷிவந்தியம்: ரிஷிவந்தியம் பி.டி.ஓ., அலுவலகத்தில் முன்னாள் முதல்வர் ஸ்டாலின் புகைப்படம் இல்லாததை கண்டித்து தி.மு.க., ஒன்றிய கவுன்சிலர்கள் வெளிநடப்பு செய்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.ம் நடந்தது.

ரிஷிவந்தியம் ஒன்றியக்குழு சாதாரண கூட்டம் பகண்டைகூட்ரோட்டில் உள்ள பி.டி.ஓ., அலுவலகத்தில் நேற்று நடந்தது. கூட்டத்திற்கு ஒன்றிய சேர்மன் வடிவுக்கரசி சாமிசுப்ரமணியன் தலைமை தாங்கினார். துணை சேர்மன் சென்னம்மாள் அண்ணாதுரை, பி.டி.ஓ., க்கள் அந்தோணியம்மாள், சவரிராஜன் முன்னிலை வகித்தனர். துணை பி.டி.ஓ., ஆனந்தி வரவேற்றார். உதவியாளர் முருகன் தீர்மானங்கள் வாசித்தார். ஒன்றியத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட வளர்ச்சி திட்ட பணிகள், வரவு, செலவு கணக்கு விபரங்கள் உட்பட 13 தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டது. கூட்டத்தில், கணக்காளர் முத்துசாமி, மாவட்ட கவுன்சிலர்கள், ஒன்றிய கவுன்சிலர்கள் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.

வெளிநடப்பு செய்த தி.மு.க., கவுன்சிலர்கள்

ரிஷிவந்தியம் ஒன்றியத்தில் 25 ஒன்றிய கவுன்சிலர்கள் உள்ளனர். இதில், 22 பேர் தி.மு.க., சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றுள்ளனர். கவுன்சிலர் கூட்டம் தொடங்கியதும், கூட்டரங்கில் முன்னாள் முதல்வர் ஸ்டாலின் புகைப்படம் இல்லாததை தி.மு.க., கவுன்சிலர்கள் சுட்டிக்காட்டி வெளியே இருந்து புகைப்படத்தை எடுத்து வந்தனர். அப்போது, பி.டி.ஓ., அந்தோணியம்மாள் முன்னாள் முதல்வர் ஸ்டாலின் புகைப்படம் வைக்க கலெக்டரிடம் அனுமதி பெற வேண்டுமென தெரிவித்தார்.

இதையடுத்து, தி.மு.க., ஒன்றிய மற்றும் மாவட்ட கவுன்சிலர்கள் வெளிநடப்பு செய்து, அலுவலகத்திற்கு வெளியே சென்று கோஷமெழுப்பினர்.

தொடர்ந்து, ஒன்றிய சேர்மன் வடிவுக்கரசி சாமிசுப்ரமணியன், துணை சேர்மன் சென்னம்மாள் அண்ணாதுரை ஆகியோர் பி.டி.ஓ., அந்தோணியம்மாளிடம் பேச்சு வார்த்தை நடத்தினர். இதையடுத்து, அரை மணி நேரத்திற்கு பிறகு மீண்டும் கவுன்சிலர் கூட்டம் நடந்தது. அப்போது, முன்னாள் முதல்வர் ஸ்டாலின் புகைப்படம் சுவற்றில் மாட்டப்பட்டது.

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