கட்டி முடித்தும் திறக்கப்படாத நகர்ப்புற சுகாதார நிலையம்: திருக்கோவிலுார் மக்கள் அதிருப்தி
கட்டி முடித்தும் திறக்கப்படாத நகர்ப்புற சுகாதார நிலையம்: திருக்கோவிலுார் மக்கள் அதிருப்தி
UPDATED : நவ 20, 2026 06:24 PM
ADDED : நவ 20, 2026 06:22 PM
திருக்கோவிலுார்: திருக்கோவிலுார் நகர்ப்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் 1.20 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் கட்டி திறக்கப்பட்டு ஓர் ஆண்டாகியும் செயல்பாட்டிற்கு வராததால் மக்கள் அதிருப்தியில் உள்ளனர்.
திருக்கோவிலுார் நகராட்சி சார்பில் 15வது நிதி குழு மானிய திட்டத்தின் கீழ் 1.20 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் நகர்ப்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் கட்டுவதற்காக 2024ம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் பூமி பூஜை போடப்பட்டது. கட்டுமானப் பணிகள் நிறைவடைந்து கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 27ம் தேதி அப்போதைய முதல்வர் ஸ்டாலின் சென்னை தலைமைச் செயலகத்திலிருந்து காணொலி காட்சி வாயிலாக திறந்து வைத்தார்.
மருத்துவமனைக்கான சாலை வசதி, மின் வசதி உள்ளிட்ட எவ்வித அடிப்படை வசதிகளும் மேற்கொள்ளப்படவில்லை. இதன் காரணமாக கடந்த ஓராண்டாக திறக்கப்பட்டும் மூடிக் கிடக்கிறது. இதனால், குடி பிரியர்கள் மது அருந்தும் இடமாக மாறிப்போனது.
பி.டி.ஓ., அலுவலக பழைய கட்டடத்தில் நகர்ப்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் இயங்கும் நிலையில் அங்கும் எவ்வித அடிப்படை வசதியும் இல்லை.
கோடிக்கணக்கான ரூபாய் மதிப்பில் கட்டப்பட்ட அரசு கட்டடம் கடந்த ஓர் ஆண்டாக செயல்பாட்டிற்கு வராமல் மூடி கிடக்கும் அவலத்திற்கு உடனடி தீர்வு கண்டு, அடிப்படை கட்டமைப்புகளை உருவாக்கி மருத்துவமனையை திறக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
இந்நிலையில், தே.மு.தி.க., மாவட்ட செயலாளர் வெங்கடேசன், விரைவில் மருத்துவமனையை திறக்கவில்லை என்றால் பொதுமக்களை திரட்டி நூதன போராட்டம் நடத்துவோம் என மருத்துவமனை வளாகத்தை பார்வையிட்டு அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார்.