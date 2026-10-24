நகர்ப்புற சாலை விரிவாக்க பணிகள் மந்தம்: சின்னசேலம் பகுதி மக்கள் அவதி
நகர்ப்புற சாலை விரிவாக்க பணிகள் மந்தம்: சின்னசேலம் பகுதி மக்கள் அவதி
UPDATED : அக் 08, 2026 05:40 PM
ADDED : அக் 08, 2026 03:54 PM
சின்னசேலம்: சின்னசேலம் நகரப் பகுதியில் 30.90 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் நான்கு வழிச் சாலை அமைக்கும் பணி மிகவும் மந்த கதியில் நடைபெறவதால் பொது மக்கள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகள் மிகுந்த அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர்.
சென்னை - சேலம் தேசிய நெடுஞ்சாலை சின்னசேலம் வழியாக செல்கிறது. இதனால் சின்னசேலம் முக்கிய பகுதியாக உள்ளது. சேலம், நாமக்கல், ஈரோடு, கோயம்பத்துார் மற்றும் கேரளா மாநிலத்திற்கு சின்னசேலத்தை கடந்து செல்ல வேண்டிய நிலை உள்ளது.
மேலும், சின்னசேலம் நகரத்திலிருந்து பல்வேறு கிராமங்களுக்கும் பஸ்கள் இயக்கப்படுகிறது. இதனால் நாள் தோறும் ஆயிரம் கணக்கான வாகனங்கள் சின்னசேலத்தை கடக்கின்றன.
சின்னசேலம் நகர பகுதியில் உள்ள சாலை இரு வழி சாலையாக இருந்தது. இந்நிலையில், நகரில் கடைகள், தனி நபர்களின் ஆக்கிரமிப்பும் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்ததால் அடிக்கடி போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டு பொதுமக்கள் மிகுந்த சிரமத்திற்குள்ளாகி வந்தனர்.
குறிப்பாக காலை, மாலை வேளை மற்றும் முகூர்த்த தினங்கள், பண்டிகை நாட்கள் மற்றும் அரசியல் கட்சியினரின் போராட்டம், ஆர்ப்பாட்டம் போன்ற நேரங்களில் கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டு நகரமே ஸ்தம்பிக்கும் நிலை ஏற்படுகிறது. மேலும், குறுகலான சாலையால் அடிக்கடி ஏற்படும் விபத்துகளால் உயிரிழப்புகளும் ஏற்பட்டு வந்தது.
இதனால், நகர்ப்புற இருவழிச்சாலையை நான்கு வழிச்சாலையாக அகலப்படுத்த வேண்டும் என பொது மக்கள் நீண்ட நாள் கோரிக்கையை ஏற்று சின்னசேலம் மின்வாரிய அலுவலகம் முதல் அம்மையகரம் வரை 4.750 கி.மீ., துாரம் உள்ள இரு வழிச்சாலையை சென்டர் மீடியனுடன் கூடிய நான்கு வழிச்சாலையாக மாற்ற திட்டமிடப்பட்டது. இதற்காக முதல்வரின் சாலை மேம்பட்டு திட்டத்தின் கீழ் 30 கோடியே 90 லட்சம் ரூபாய் நிதி ஒதிக்கீடு செய்யப்பட்டது.
தொடர்ந்து அளவீடு செய்யும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு ஆக்கிரமிப்புகள் மற்றும் சாலையோரத்தில் இருந்த மின்கம்பங்கள் மற்றும் மின்மாற்றிகளும் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டது.
அம்சாகுளம் பகுதியில் ஒரு புறம் ஏரியும் மறுபுறம் குடியிறுப்பு பகுதியும் உள்ளது. இதனால் நான்கு வழிச் சாலை அமைக்க இடம் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டது. பொதுபணித் துறையின் ஒப்புதலுடன் சாலையோரத்தில் இருந்த ஏரியில் தடுப்பு சுவர் அமைத்து சாலை அமைக்கும் பணிகள் நடந்து வருகிறது.
சாலையில் 12 கல்வர்ட் அகலப்படுத்தும் பணிகளும் ஏரி கோடி வாய்க்கால் குறுக்கே புதிய மேம்பாலம் அமைக்கும் பணிகளும் நடந்து வருகிறது. விபத்துகளைத் தடுக்கும் தடுக்கும் வகையில் கூகையூர், மூங்கில்பாடி, நைனார்பாளையம், அண்ணாநகர், அம்சாகுளம், ரயில்வே பிரிவு சாலை ஆகிய இடங்களில் சாலை சந்திப்பை அகலப்படுத்தும் பணிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டது.
ஜரூராக துவங்கிய சாலைப் பணிகள் தற்போது ஆமை வேகத்தில் நடந்து வருகிறது. பல இடங்களில் சாலை குண்டும் குழியுமாகவும் பணிகள் நிறைவு பெறாமலும் உள்ளதால் வாகன ஓட்டிகள் மிகுந்த சிரமத்திற்குள்ளாகி வருகின்றனர். முழுமை பெறாத சாலையால் அடிக்கடி விபத்துகள் ஏற்படுகிறது.
எனவே, நெடுஞ்சாலைத் துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து சாலை பணிகளை விரைந்து முடிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.