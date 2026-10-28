அரசு மருத்துவமனையில் டாக்டர்கள் பணியிடம் காலி: மாவட்ட நிர்வாகம், மருத்துவத் துறை கவனிக்குமா?
அரசு மருத்துவமனையில் டாக்டர்கள் பணியிடம் காலி: மாவட்ட நிர்வாகம், மருத்துவத் துறை கவனிக்குமா?
ADDED : அக் 27, 2026 04:32 PM
உளுந்துார்பேட்டை: உளுந்துார்பேட்டை அரசு மருத்துவமனையில் போதிய டாக்டர்கள், செவிலியர்கள் இல்லாததால் சிகிச்சை பெற முடியாமல் நோயாளிகள் கடும் அவதியடைந்து வருகின்றனர்.
உளுந்துார்பேட்டை அரசு மருத்துவமனைக்கு தினசரி 2000க்கும் மேற்பட்டோர் சிகிச்சைக்காக வந்து செல்கின்றனர். இந்நிலையில், உளுந்துார்பேட்டை அரசு மருத்துவமனையில் பல்வேறு பிரிவுகளுக்கு கட்டடம், மருத்துவ உபகரணங்கள் என வசதிகள் இருந்தாலும் சிகிச்சை அளிக்க டாக்டர்கள், செவிலியர்கள் போதிய அளவில் இல்லை.
இந்த மருத்துவமனை சென்னை, சேலம், திருச்சி, மதுரை உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளின் மையப் பகுதியாக இருப்பதால் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் விபத்து ஏற்பட்டால் சிகிச்சைக்காக அழைத்து வருகின்றனர்.
அவ்வாறு சிகிச்சைக்கு வருபவர்களுக்கு முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு உடனடியாக மேல் சிகிச்சைக்காக கள்ளக்குறிச்சி, முண்டியம்பாக்கம், புதுச்சேரி மருத்துவமனைகளுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படுகின்றனர்.
மேல் சிகிச்சைக்காக தொலைதுாரம் செல்லும் நிலை உள்ளதால் உரிய நேரத்தில் சிகிச்சை அளிக்க முடியாமல் உயிர் இழப்புகள் ஏற்படுவது தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாக மாறி உள்ளது.
மாநிலத்தின் மையப்பகுதியில் தென் மாவட்டங்களை இணைக்கும் சந்திப்பாக உளுந்துார்பேட்டை இருப்பதால் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நகரமாக உள்ளது.
பொதுவாக 100 படுக்கைகள் உள்ள அரசு மருத்துவமனைக்கு 29 டாக்டர்கள், 45 செவிலியர்கள் நியமிக்கப்பட வேண்டும் என்ற விதி உள்ளது. ஆனால், 185 படுக்கைகள் கொண்ட உளுந்துார்பேட்டை அரசு மருத்துவமனையில் 14 டாக்டர்கள், 9 செவிலியர்கள் மட்டுமே பணியில் உள்ளனர்.
இதில், சில டாக்டர்கள் மருத்துவ மேற்படிப்பு, விடுப்பு, சிறப்பு முகாம் பணி, இதர பணி என சென்று விடுவதால் குறைந்த எண்ணிக்கையிலான டாக்டர்களே சிகிச்சை அளிக்க வேண்டிய நிலை உள்ளது
விபத்தில் சிக்கியவர்களுக்கு உடனடியாக சிகிச்சை அளிக்க கட்டு கட்டும் ஊழியர் 4 பணியிடங்களில் 2 பேர் மட்டுமே உள்ளனர். இவர்களும் விடுப்பில் சென்றால் பணிக்கு ஆள் இல்லாத நிலைதான் உள்ளது.
இதனால் டாக்டர்கள், மருத்துவமனை ஊழியர்கள் மற்றும் நோயாளிகளின் உறவினருக்கும் இடையே கடும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு தினம் தினம் பிரச்னைகளை சந்திக்க வேண்டிய நிலை அதிகரித்து வருகிறது.
இதன் காரணமாகவே மருத்துவமனையில் பணிபுரிய மருத்துவ ஊழியர்கள் கூட தயக்கம் காட்டுகின்றனர்.
எனவே நோயாளிகளின் நலனைக் கருத்தில் கொண்டு உளுந்துார்பேட்டை அரசு மருத்துவமனையில் காலியாக உள்ள டாக்டர்கள், செவிலியர்கள் பணியிடங்களை நிரப்ப மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் மருத்துவத் துறையும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.