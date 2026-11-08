/உள்ளூர் செய்திகள்/கள்ளக்குறிச்சி/வரத்து வாய்க்கால் பணி: கலெக்டர் நேரில் ஆய்வு
UPDATED : நவ 07, 2026 03:38 PM
ADDED : நவ 07, 2026 03:06 PM
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கள்ளக்குறிச்சி: உலகங்காத்தான் கிராமத்தில் வரத்து வாய்க்கால் அமைக்கும் பணிகளை கலெக்டர் நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்.
உலகங்காத்தான் கிராமத்தில் நடந்து வரும் விபிஜி ராம்ஜி எனும் வளர்ச்சியடைந்த பாரதம் கிராம வேலை உறுதி மற்றும் வாழ்வாதார திட்டத்தின்கீழ் அமைக்கப்படும் வாய்க்கால் மற்றும் குளம் அமைக்கும் பணிகளை கலெக்டர் பத்மஜா நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்.
மேலும் பணிகள் முடியும் காலம், திட்ட மதிப்பு உள்ளிட்டவைகள் குறித்து கேட்டறிந்த கலெக்டர், பணிகளை விரைந்து முடித்து மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டும் என சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டார்.