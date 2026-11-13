காவல் நிலையத்தில் வீணாகும் வாகனங்கள்

UPDATED : நவ 13, 2026 12:04 AM
ADDED : நவ 13, 2026 12:04 AM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி காவல் நிலையத்தில் குற்ற சம்பவங்களில் தொடர்புடைய வாகனங்கள் வெயில் மற்றும் மழையில் நனைந்து வீணாகி வருகிறது.
கள்ளக்குறிச்சி காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் நடக்கும் வாகன விபத்து, திருட்டு, போதைப்பொருள் கடத்தல், கொலை உட்பட பல்வேறு குற்ற சம்பவங்களில் தொடர்புடைய வாகனங்களை போலீசார் பறிமுதல் செய்வது வழக்கம். அவ்வாறு பறிமுதல் செய்யப்படும் வாகனங்கள் காவல் நிலையத்தில் நிறுத்தப்படும்.
இதில் ஒரு சிலர் மட்டும் தங்களது வாகனத்திற்கான ஆவணங்களை சமர்ப்பித்து, நீதிமன்ற அனுமதி பெற்று வாகனத்தை எடுத்து செல்வர். குறிப்பிட்ட சில வழக்குகள் நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ள வரை வாகனங்கள் ஒப்படைக்கப்படாது.
உரிய ஆவணங்களை சமர்ப்பித்து வாகன உரிமையாளர்கள் மீட்காததால் கள்ளக்குறிச்சி போலீஸ் ஸ்டேஷனில் ஏராளமான பைக் உள்ளிட்ட பல்வேறு வாகனங்கள் பல ஆண்டுகளாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது. திறந்த வெளியில் நிறுத்தப்பட்டுள்ள வாகனங்கள் வெயிலில் காய்ந்தும், மழையில் நனைந்தும் மக்கி வீணாகி வருகின்றன.
எனவே, பல ஆண்டுகளாக உரிமை கோரப்படாத வாகனங்களை கணக்கெடுத்து எஸ்.பி., அலுவலகம் மூலம் பொது ஏலம் விடப்பட வேண்டும். இதன் மூலம் அரசுக்கு வருவாய் கிடைக்கும். மேலும், பறிமுதல் செய்யப்படும் வாகனங்களை பாதுகாப்பாக நிறுத்தும் வகையில் காவல் நிலையங்களில் ‘ஷெட்’ அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.