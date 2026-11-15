ஒலி பெருக்கியை கட்டுவதற்காக கட்டடத்தின் மேல் ஏறிய மாணவர்கள்: வீடியோ வைரலால் பரபரப்பு
ஒலி பெருக்கியை கட்டுவதற்காக கட்டடத்தின் மேல் ஏறிய மாணவர்கள்: வீடியோ வைரலால் பரபரப்பு
ADDED : நவ 13, 2026 06:24 PM
கள்ளக்குறிச்சி: காட்டனந்தல் அரசு நடுநிலைப்பள்ளியில் ஒலிபெருக்கியை கட்டுவதற்காக மாணவர்கள் வகுப்பறை கட்டடத்தின் மீது ஏறி, இறங்கிய வீடியோ வைரலானதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், சின்னசேலம் அடுத்த காட்டனந்தலில் உள்ள அரசு நடுநிலைப்பள்ளியில் குழந்தைகள் தினத்தையொட்டி ‘கேக்’ மற்றும் முதல்வர் புகைப்படத்துடன் கூடிய வாழ்த்து அட்டை வழங்கும் நிகழ்ச்சி இன்று (நவ.,13) நடந்தது.
சிறப்பு அழைப்பாளராக கள்ளக்குறிச்சி த.வெ.க., எம்.எல்.ஏ., அருள்விக்னேஷ் பங்கேற்று, மாணவர்களுக்கு கேக் வழங்கினார்.
நிகழ்ச்சி நடைபெறுவதற்கு முன்னதாக, பள்ளி வகுப்பறை கட்டடத்தின் மீது ஒலி பெருக்கி கட்டும் பணி நடந்தது.
இந்த பணியில் பள்ளியில் பயிலும் 2 மாணவர்கள் கட்டடத்தின் மீது ஏறி ஒலி பெருக்கியை கட்டும் பணியில் ஈடுபட்டு கீழே இறங்கினர்.
இதை அங்கிருந்த நபர் வீடியோ எடுத்து பகிர்ந்துள்ளார். ஒலி பெருக்கி அமைப்பதற்காக கட்டடத்தின் மீது மாணவர்கள் ஏறி, இறங்கிய நிகழ்வு வீடியோ வைரலாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.