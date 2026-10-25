கள்ளக்குறிச்சி நகர் ஊரமைப்பு அலுவலகத்தில் ‘விஜிலென்ஸ் ரெய்டு’
கள்ளக்குறிச்சி நகர் ஊரமைப்பு அலுவலகத்தில் ‘விஜிலென்ஸ் ரெய்டு’
ADDED : அக் 24, 2026 06:54 AM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சியில் மாவட்ட நகர் ஊரமைப்பு அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் நேற்று திடீர் சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.
கள்ளக்குறிச்சி கலெக்டர் அலுவலகத்தில் 7வது மாடியில் மாவட்ட நகர் ஊரமைப்பு அலுவலகம் இயங்கி வருகிறது. இங்கு விளைநிலம் உள்ளிட்ட மற்ற இடங்களை மனைப்பிரிவுகளாக மாற்றுதல், கட்டட அனுமதி வழங்குதல், அங்கீகாரமற்ற மனைபிரிவுகளை வரன்முறைப்படுத்துதல் உட்பட பல்வேறு வகையான பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகிறது.
மனைப்பிரிவுகளுக்கு அனுமதி வழங்க இடைத்தரகர்கள் மூலம் லஞ்சம் பெறப்படுவதாக கள்ளக்குறிச்சி லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது.
அதன்பேரில், லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை டி.எஸ்.பி., நாகராஜன் தலைமையில் 5க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் மாவட்ட நகர் ஊரமைப்பு அலுவலகத்தில் நேற்று பிற்பகல் 3:00 மணியளவில் திடீர் சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.
அலுவலகத்தை மூடி, அங்கு பணிபுரியும் அலுவலர்களின் மொபைல் போன்களை பறிமுதல் ஆய்வு செய்தனர்.
அலுவலர்களின் யு.பி.ஐ., செயலியை பரிசோதனை செய்தததில், சந்தேகிக்கும் வகையில் 1.49 லட்சம் ரூபாய் பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டிருப்பது தெரிந்தது. இரவு 7:00 மணியளவில் சோதனை முடிவடைந்தது.