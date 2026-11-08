UPDATED : நவ 07, 2026 02:17 PM
ADDED : நவ 07, 2026 02:14 PM
கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட விஸ்வ ஹிந்து பரிஷத் சார்பில் கிராம கோவில் பூசாரிகள் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடந்தது.
மூங்கில்துறைப்பட்டு வேடியப்பன் கோவிலில் நடந்த கூட்டத்திற்கு விஸ்வ ஹிந்து பரிஷத் தென், வட தமிழக மாநில அமைப்பாளர் ராமன் தலைமை தாங்கினார். வட தமிழக மாநில இணை அமைப்பாளர் பார்த்தசாரதி முன்னிலை வகித்தார். கோட்ட அமைப்பு செயலாளர் மீனாட்சி சுந்தரம் வரவேற்றார்.
பாசார் பிரம்மபுரீஸ்வரர் கோவில் திருமடங்களின் அறங்காவலர் சிவபாலா, நாராயண நந்தபுரி, மாவட்ட இணை செயலாளர் வேலு, தியாகதுருகம் ஒன்றிய துணைச் செயலாளர் ஆறுமுகம், துறவிகள் ஒருங்கிணைப்பு மாவட்ட அமைப்பாளர் தாயுமானவர் ஆகியோர் கூட்டத்தில் பங்கேற்ற 100க்கும் மேற்பட்ட கிராம கோவில் பூசாரிகளுக்கு இனிப்பு, காரம், வேட்டி, முருகர் போட்டோ ஆகியவற்றை வழங்கினர்.
கூட்டத்தில் ஒன்றிய நிர்வாகிகள் வேடியப்பன், மாணிக்கம், அய்யனார், ஆறுமுகம், முருகன், அண்ணாமலை, சங்கர், சந்திரன் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.
பூசாரிகள் பேரமைப்பு மாவட்ட தலைவர் கொங்குநாட்டான் நன்றி கூறினார்.